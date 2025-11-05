Juana Viale estalló y cruzó sin filtro a un cronista por los rumores sobre Marcela Tinayre: "No me desafies"

Este lunes en Intrusos, Adrián Pallares y Rodrigo Lussich aseguraron que Juana Viale y Marcela Tinayre están distanciadas y que, incluso, Juana no asistió al cumpleaños de su madre, que se realizó el pasado viernes 31 de octubre.

"Nadie lo sabía hasta este momento que Juana no se habla con Marcela desde hace dos meses", sumó Pallares en el ciclo de canal América.

La prensa quiso confirmar si los rumores eran ciertos y fue en busca de la palabra de la actriz, quien se encontraba en un evento. Sin embargo, el clima se tensó cuando la conductora reaccionó con evidente molestia al notar que ponían en duda su versión. El momento fue difundido este martes en LAM .

Todo comenzó cuando uno de los cronistas le dijo que Adrián Pallares aseguró que ella no se hablaba hace dos meses con su madre. "¿Adrián Pallares? ¿Qué le voy a contestar? ¿Sobre mi vida? ¿Sobre mi relación? No vivo de los rumores", contestó irónicamente Viale.

Entonces, otro periodista, le dijo: "Vos dijiste que a las siete de la tarde se te apagó el reloj y te dormiste. Pero Marcela dice que llegaste a las cuatro de la mañana de viaje. No se entiende...".

Y, de manera tajante, Juana contestó: "No, llegué el día anterior. No me desafíes en la mentira y la verdad a mí. No me desafíes". Mirando fijo al cronista, la actriz añadió: "Yo no te tengo que explicar nada de mí, tampoco de mi madre ni de ningún vínculo. Si te digo que llegué el día anterior, llegué el día anterior".

Luego, más relajada, Juana Viale explicó por qué no pudo estar presente en el cumpleaños de su madre. "Estaba muerta. No tenía ganas de ir al cumpleaños. Había mucha gente. No me daba el cuero. Venía de estar afuera", aseguró la conductora de Almorzando con Juana.

"Con ustedes, yo tengo cuero de chancho", concluyó filosa la artista.