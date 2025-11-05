AC/DC en Argentina 2026: precios de las entradas y todo lo que tenés que saber sobre el esperado regreso

La mítica banda australiana anunció su llegada al país tras 16 años de silencio en territorio nacional. No te pierdas los detalles.

El regreso más monumental está a la vuelta de la esquina. AC/DC regresa a Argentina tras 16 años de aquel espectáculo inolvidable. La convocatoria se realizará el 23 de marzo de 2026 y luego de unos días del gran anuncio, se dieron a conocer los precios de las entradas.

Con el nombre "Power Up" encabezando el tour, en honor al décimo séptimo disco de la banda; el Estadio Monumental se vestirá del buen rock. La cuenta regresiva ya inició y solo faltan cuatro meses para el gran suceso.

Precio de las entradas image A través de SFV Cinema, página dedicada a compartir información relacionada a espectáculos, se confirmaron precios estimativos para el poderoso show. Con costo de servicio incluido, esto costaría ver a AC/DC:

Platea Sivori Alta: $189,750 ARS

Campo General: $207,000 ARS

Plateas Altas: $258,750 ARS

Platea Sivori Media: $287,500 ARS

Campo Delantero: $339,250 ARS

Plateas Preferenciales: $396,750 ARS image Precios en SFV Cinema. Créditos: X / SFV Cinema La última vez que AC/DC visitó Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones agotadas en el mismo Estadio Monumental. Esas noches quedaron grabadas no solo en la memoria, sino que también quedaron para el posterior recuerdo en el álbum y DVD "Live at River Plate" (2012).