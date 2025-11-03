Después de 16 años, AC/DC regresa a Argentina con un concierto que hará historia

La banda vuelve a nuestro país el próximo año y promete un espectáculo a puro rock que hará temblar al público.

AC/DC vuelve a la Argentina después de 16 años y lo hará con un espectáculo que promete ser histórico. La legendaria banda australiana se presentará el 23 de marzo de 2026 en el Estadio Monumental de River Plate, como parte de su "Power Up Tour", que durante 2025 ya sacudió estadios en Europa, Estados Unidos y Australia.

Con más de 200 millones de discos vendidos, himnos eternos y una influencia transversal que marcó generaciones, la banda llega en plena forma. La formación actual está integrada por Angus Young (guitarra líder), Brian Johnson (voz), Stevie Young (guitarra rítmica y sobrino de Angus y Malcolm), Matt Laug (batería) y Chris Chaney (bajo).

AC_DC anuncio de show en Argentina La banda se presentará en nuestro país el 23 de marzo en el Estadio Monumental. Gentileza Prensa. El tour lleva el nombre del álbum "Power Up", décimo séptimo disco de AC/DC, editado en 2020 como homenaje a Malcolm Young, guitarrista rítmico y alma fundacional de la banda. Compuesto a partir de riffs inéditos rescatados del archivo de Malcolm, el disco captura la esencia más vibrante del grupo y promete ser protagonista junto a los clásicos en el show en River Plate.

La última vez que AC/DC visitó Argentina fue en diciembre de 2009, con tres funciones agotadas en el Estadio Monumental. Esas noches quedaron inmortalizadas en el álbum y DVD "Live at River Plate" (2012), y aún son recordadas como uno de los conciertos más emblemáticos del rock en el país.