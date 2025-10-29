El mendocino de 94 años que conquistó a Rosalía con su reacción a su nueva canción
La periodista Agustina Agost compartió en TikTok la reacción de Enrique Mempel, su abuelo, a la nueva canción de Rosalía y la artista le respondió.
Rosalía acaba de lanzar Berghain, el primer adelanto de su próximo disco, Lux. El tema cuenta con la participación de Björk, Yves Tumor y la Orquesta Sinfónica de Londres. Tal como destacó la revista Rolling Stone, se trata de "una nueva era artística que promete redefinir su trayectoria".
El video, dirigido por Nicolas Méndez, se compartió en YouTube este lunes 27 de octubre. Hasta el momento, acumula más de 6,5 millones de reproducciones y lidera la lista de tendencias musicales de la plataforma.
En redes sociales, músicos y seguidores de la artista española compartieron sus reacciones ante la nueva canción de Rosalía. En Mendoza, la periodista Agustina Agost compartió en TikTok (@agustinagost) un video que rápidamente se volvió viral. En él, le muestra a su abuelo, Enrique Mampel, de 94 años, la nueva canción de Rosalía para conocer su opinión. Mampel, ex médico cirujano y amante de la música, reaccionó de inmediato con entusiasmo: "Magnífico. Muy lindo. Muy emocionante. Precioso. ¿Cómo se llama la chica?".
Este fue el video que compartió Agustina Agost en TikTok
Cuando Agustina le comentó que se llama Rosalía, Enrique añadió: "¡Qué bonita chica! Hermoso, el video precioso y la música es estupenda. Ella es una personalidad bárbara. Muy emocionante".
El video se volvió un fenómeno viral y, este miércoles por la mañana, la propia Rosalía reaccionó comentando: "Jo me muero, dile que gracias porfa".
En diálogo con MDZ Show, Agustina Agost reveló cómo recibió su abuelo la noticia del comentario de Rosalía: "Le conté hace un ratito por teléfono y estaba re contento de que Rosalía le hubiera mandado saludos, jaja". Además, contó que su abuelo le dijo que "hay que convencerla para que venga a Mendoza".