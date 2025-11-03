La conductora no dudó en hablar sobre el tema del momento y fue tajante respecto a la denuncia que realizó la joven.

Un gran escándalo mediático se generó luego de que se conoció la denuncia que radicó Juanita Tinelli en la Justicia. Todo estalló durante el fin de semana y, por supuesto, se fueron conociendo nuevos detalles con el correr de las horas.

En Intrusos comentaron que el nombre de la persona que amenazó a la hija de Marcelo Tinelli habría sido nada más ni nada menos que Gustavo Scaglione, quien hace pocos días fue confirmado como el dueño de Telefe. Esto fue desmentido por el empresario, quien dialogó con Luis Ventura y le expresó: "Esto no es televisión, es la realidad".

Yanina Latorre decidió opinar al respecto y lo hizo en su programa de radio que sale al aire por El Observador: "Marcelo tiene 20.000 defectos, pero como padre es un padrazo". Luego, subrayó que "esta chica dice 'prioricé a mi papá', nunca trabajó, se fue a probar suerte en París y la mantuvo el padre porque nunca pegó un desfile".

Yanina Latorre defendió a Marcelo Tinelli tras el escándalo con Juanita Tinelli Fuertes declaraciones: Yanina Latorre defendió a Marcelo Tinelli y apuntó contra Juanita "Ponele que la llamaron y le hicieron una amenaza, qué culpa tiene el padre... Aparte, no se lo podía mandar por WhatsApp, ella quería armar quilombo", expresó Yanina Latorre de forma contundente. Lo cierto es que el escándalo sigue y no se sabe si Marcelo Tinelli estará presente en el programa de Carnaval Stream del martes 4 de noviembre.