Julia Mengolini fue fulminada en redes tras enojarse con su notero por una crítica al kirchnerismo: el video

Cuestionada por sus dichos sobre los tenistas, vuelve a estar en el centro de la polémica. El video viral muestra el momento en que Mengolini frenó abruptamente al movilero: los detalles.

Julia Mengolini se encuentra en el ojo de la tormenta, esta vez por un episodio que generó una ola de críticas sobre la libertad de expresión en su propio programa. El accionar se produce apenas días después de que la periodista fuera cuestionada por calificar de "tontos" a los tenistas, tras el triunfo del extenista Diego Hartfield por La Libertad Avanza en Misiones.

El hecho que la colocó en el centro de las críticas se viralizó a través de un recorte de su último programa, donde se observa a Mengolini manifestando su enojo con su movilero por entrevistar a ciudadanos que se identificaban como votantes del partido libertario.

El "pésimo móvil" que desató el enojo Embed - Julia Mengolini fue criticada en redes tras enfurecerse con su notero por una crítica al kirchnerismo: el video El polémico momento ocurrió cuando el notero, identificado como Matías, consultaba a una mujer adulta sobre el reciente escenario político. La entrevistada respondió de forma tajante: "Yo espero que haga un buen gobierno, porque ya de los k estamos hartos".

Apenas iniciada la declaración crítica, la reacción de Julia Mengolini desde el estudio fue inmediata y audible: con un tono de evidente enojo, comenzó a superponer su voz diciendo "ya está, sacá".

Tras cortar abruptamente la entrevista, la conductora arremetió directamente contra su notero, descalificando el trabajo realizado en vivo: "Chau Matu, pésimo móvil... deprimente. Hay una señora que apenas arranca le hace la V y no le da bola". El recorte finaliza con la periodista expresando un condescendiente "Chau Matu, no es tu culpa".