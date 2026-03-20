Se supo otro polémico accionar de Emilia Mernes contra una niña que decepcionó a muchos: "Disimulá"

La imagen de "chica de barrio" de Emilia Mernes parece estar sufriendo un fuerte proceso de erosión en el círculo íntimo de la industria musical. En una catarata de revelaciones, Ángel de Brito sacó a la luz una serie de testimonios de que pintan a la cantante de Nogoyá como una figura distante, conflictiva y protagonista de una guerra fría con la otra gran referente del género: María Becerra .

La denuncia más grave lanzada por De Brito apunta a una estrategia de boicot empresarial. Según el periodista, el entorno de Mernes habría operado para dejar a María Becerra sin fechas disponibles en el Estadio Monumental.

Embed - Copy of Se supo otro polémico accionar de Emilia Mernes contra María Becerra que decepcionó a muchos: "Impedir"

"Emilia Mernes y su gente reservaban fechas que no iban a usar en el estadio de River para que María Becerra no tenga esas fechas disponibles" , disparó De Brito , calificando la maniobra como una actitud de "mala leche".

Según su relato, este hostigamiento fue tan intenso que le habría provocado a Becerra un "ataque de nervios" minutos antes de salir a escena en su propio show histórico.

La tensión no se limitó a los estadios. De Brito confirmó que existe un aislamiento digital coordinado por parte de otros artistas de la escena urbana. "La bloquearon todos de sus celulares... esto es como en la casa de Gran Hermano, entre todos dijeron 'vamos a fulminarla'" , graficó el conductor.

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A este "complot" se sumaría una supuesta interna dentro del grupo de WhatsApp que comparten los artistas del género. Al parecer, Emilia habría generado "pica" entre sus colegas al cuestionar por qué Becerra no los invitaba a tocar en sus shows, una actitud que terminó jugándole en contra y derivando en su propia exclusión del círculo íntimo.

"Ni saludó a una nena de 7 años"

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Más allá de las internas laborales, De Brito sumó un testimonio que toca el lado más humano. Relató una situación ocurrida en un vuelo a Madrid, donde un pasajero de primera clase intentó que su hija de 7 años saludara a la cantante.

Según la fuente, Emilia viajaba rodeada de guardaespaldas que bloqueaban el paso en pleno avión. Ante el pedido del padre de simplemente saludar a la niña(aclarando que ni siquiera buscaban una foto), la cantante se habría dado media vuelta sin mediar palabra.

"Se cree Beyoncé. Podés tener un día del orto, pero disimulá esos cinco minutos y saludá. Es la retribución mínima que podés hacer con la gente", expresó el conductor de LAM.