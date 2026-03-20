Crece la polémica entre Palito Ortega y Rosa, la sobrina que asegura ser su hija: "No me arruines la vida"

El fantasma que persigue a la familia Ortega desde hace décadas ha vuelto a cobrar fuerza. La disputa por la identidad de Rosa Ortega , quien legalmente figura como la hija de Juan, hermano mayor de Palito , pero que asegura ser hija biológica del cantante, desató una guerra de declaraciones cruzadas.

De un lado, el reclamo desesperado por la verdad; del otro, una negación rotunda y un desprecio absoluto por los lazos afectivos.

Con una mezcla de dolor e indignación, Rosa relató encuentros íntimos que, según ella, confirman su verdad. El más impactante habría ocurrido en el Senado, donde asegura que el propio Palito Ortega l a abordó con una frase letal: "Me tomó de la mano derecha... me dijo: 'Siempre esperé esta conversación con vos, no me arruines la vida'. Y yo le dije: 'Pero pará, vos me arruinaste la vida primero a mí'" .

Embed - Nueva polémica entre Palito Ortega y una mujer que asegura ser su hija: "No me importa"

Según el dramático relato de la mujer, esta escena se repitió tiempo después en la casa de su abuela en Martínez. Además, Rosa sostiene que su familia siempre supo la verdad y que Juan, el hombre que la crio, le confesó el arreglo familiar en la calle: "Juan me dijo: 'Yo me estaba por casar con una mujer en Tucumán... a los dos días me tuve que casar con tu mamá por esto'".

Harta de ser tratada como "la tontita de la familia" y de que allegados al cantante la definan como "un error de la juventud" , Rosa dejó en claro que su lucha no es económica: " Si yo soy mujer, no tengo nada que ocultar. Bajaste del escenario, sos una persona como cualquier otra, vení a decirme las cosas de frente".

¿Qué pasa con la prueba de ADN?

Palito Ortega Palito Ortega. Archivo MDZ

El punto ciego de este enfrentamiento judicial y mediático es la prueba genética. Rosa denuncia que en el expediente judicial no existe un ADN de Ramón "Palito" Ortega.

El debate técnico radica en que, al ser Juan y Ramón hermanos, comparten una gran carga genética, lo que históricamente embarró la cancha. Sin embargo, Rosa es categórica al afirmar que el cantante esquiva la prueba para no enfrentar la realidad.

La versión de Palito: "No me importa"

Embed - Nueva polémica entre Palito Ortega y una mujer que asegura ser su hija: "No me importa"

Lejos de mostrar empatía, la respuesta de Palito Ortega fue tajante y gélida. Abordado por la prensa, el artista desestimó el reclamo, negó los hechos y se escudó en la ciencia y en las distancias geográficas.

"Esa chica es mi sobrina, nació cuando yo estaba viviendo en Los Ángeles, nació en Tucumán", sentenció el intérprete, dando por cerrado el tema con una alibi temporal. Sobre la prueba genética, contradijo totalmente a Rosa: "Ya pasó, ya lo hicieron, ya sacaron sangre, hicieron todo... los análisis no le dan".

Pero lo que más resonó fue la crudeza con la que se refirió a su sobrina legal. Al ser consultado sobre si le afectaba la situación o si estaría dispuesto a hablar con ella, Ortega fue lapidario: "Me da un poco de vergüenza... No me importa, no pesan los afectos". Además, aseguró que su hermano Juan falleció con "la amargura de encontrarse con esta realidad estúpida de cosas absurdas".