La contundente acusación contra Wanda Nara y el supuesto objeto de lujo que robó: "Se llevó un..."

En una reciente emisión del streaming Solo Magazine, el diseñador Nacho , de la marca Pupete expuso públicamente un conflicto laboral que mantuvo con Wanda Nara . Durante la entrevista, detalló una situación vinculada a un acuerdo no concretado por el préstamo de indumentaria, acusándola de robo.

Según relató el diseñador, el conflicto se originó cuando le envió un vestido a Wanda Nara a Italia. El acuerdo establecía que la conductora utilizaría la prenda en un programa de televisión europeo y, a cambio, publicaría fotografías en su cuenta de Instagram etiquetando a la marca.

Sin embargo, Nacho señaló que esto nunca ocurrió. Ante la falta de las publicaciones acordadas, el diseñador intentó contactarse con ella a través de mensajes, pero afirmó no haber recibido ningún tipo de respuesta. Asimismo, confirmó que la prenda prestada jamás le fue devuelta.

El desencuentro tuvo un segundo capítulo tiempo después, cuando Wanda Nara se encontraba al frente de la conducción del programa MasterChef en Argentina.

El diseñador relató que el estilista personal de la conductora, Kennys Palacios, se acercó a él con la intención de solicitarle prendas para vestir a Nara en la emisión final del certamen gastronómico. Frente a esta solicitud, y teniendo en cuenta el antecedente del vestido no devuelto en Italia, Nacho de Pupete fue tajante y rechazó la propuesta. "Le dije que no, porque no", sentenció durante la entrevista.

Antes de finalizar el tema, el diseñador deslizó que la situación vivida con Wanda Nara no es un caso aislado en su experiencia vistiendo a figuras del espectáculo. Mientras mostraba en el estudio de streaming otro de sus diseños, mencionó que también prestó prendas a "dos cantantes muy conocidas" para la grabación de un videoclip. Al igual que en el caso de la conductora, afirmó que esa indumentaria tampoco regresó a sus manos.