Premios Gardel 2026: Milo J se quedó con el Oro y marcó un récord histórico

La entrega de los Premios Gardel 2026, celebrada este martes 26 de mayo en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires , tuvo como protagonista central a Camilo Joaquín Villarruel , conocido artísticamente como Milo J. El cantante y compositor bonaerense obtuvo el Gardel de Oro al imponerse en la categoría Álbum del Año, coronando una jornada en la que recolectó un total de 12 distinciones de las 18 a las que aspiraba.

La transmisión comenzó formalmente con el propio Milo J sobre el escenario interpretando un popurrí de sus canciones Niño y Luciérnagas, anticipando lo que sería la tendencia del resto de la velada.

A sus 19 años, el músico no solo se alzó con el galardón mayor de la industria discográfica nativa, sino que también cosechó estatuillas en categorías clave de la estructura de los premios. Entre los reconocimientos más destacados de su cosecha se encuentran:

Mejor Canción de Hip Hop / Rap y Mejor Colaboración Urbana: por GIL, realizada junto a Trueno y con la participación de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Gardel de Oro / Álbum del Año: por La vida era más corta.

Publicado en septiembre de 2025 bajo el sello Sony Music Entertainment, La vida era más corta es el tercer trabajo de estudio en la carrera del intérprete. El proyecto consta de 15 canciones que proponen un cruce estético entre los ritmos urbanos contemporáneos y diversos géneros tradicionales de la música argentina, tales como el folklore, el tango y el carnavalito.

El material contó con colaboraciones de figuras de la escena popular como Soledad Pastorutti, Silvio Rodríguez, y los santiagueños Cuti y Roberto Carabajal, además de incorporar de manera póstuma la voz de Mercedes Sosa.

El reconocimiento otorgado por CAPIF llega en un período de alta actividad en directo para el artista. A fines de 2025, Milo J presentó este material formalmente ante el público local mediante dos funciones con localidades agotadas en el Estadio Vélez Sarsfield.