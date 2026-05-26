Premios Gardel 2026: estos fueron todos los ganadores de la ceremonia de la música argentina

La edición número 28 de los Premios Gardel , organizada por CAPIF, volvió a reunir a las figuras más destacadas de la música argentina en una noche que combina expectativa, shows en vivo y reconocimientos a la escena artística argentina. La gran cita tuvo lugar en el Teatro Coliseo de la Ciudad de Buenos Aires.

La actividad comenzó formalmente por la tarde con una gala previa no televisada, espacio en el cual se conocieron los primeros ganadores correspondientes a los rubros técnicos, música instrumental, videoclips y categorías específicas de diversos géneros musicales. Allí, producciones como #Tetas de Ca7riel & Paco Amoroso (Mejor canción pop rock), Malportada de Nathy Peluso (Mejor álbum artista tropical/cumbia) e In the City de Charly García & Sting (Mejor canción de rock y Mejor colaboración) obtuvieron sus primeras distinciones.

Con puntualidad, a las 21 horas dio comienzo la flamante ceremonia, en la que se disputaron 53 categorías para premiar a los referentes de diversos géneros y quienes deleitan el oído con su música.

El encargado de romper el hielo en el escenario fue nada menos que Milo J, el artista más nominado de la noche (18 categorías). La joven promesa de Morón interpretó un medley de sus canciones "Niño" y "Luciérnagas" (su colaboración con Silvio Rodríguez).

Promediando la velada, el evento vivió uno de sus instantes más conmovedores con el tradicional segmento In Memoriam, dedicado a recordar a las figuras y referentes de la música argentina fallecidos durante el último año.

Categorías y Ganadores

Ingeniería de Grabación

Ganador: La Vida Era Más Corta – Milo J. Distinción técnica para el equipo detrás del diseño sonoro y la mezcla de su aclamado álbum.

Mejor Álbum Artista de Rock

Ganador: Para quién trabajas vol. I – Marilina Bertoldi. La multiinstrumentista santafesina pisa fuerte una vez más con su impronta rockera, potente y vanguardista.

Mejor Álbum Artista de Tango

Ganador: Pratanguero: 4º Esquina Final – Ariel Prat. Una sólida propuesta que defiende con maestría y murga la identidad de nuestra música ciudadana.

Mejor Álbum Artista de Folklore

Ganador: Décimas – Maggie Cullen. La joven intérprete se alza con la estatuilla gracias a la destacada sensibilidad volcada en este material.

Mejor Álbum Artista Pop

Ganador: No vayas a atender cuando el demonio llama – Lali. El ambicioso, conceptual y arriesgado proyecto pop con el que la artista sigue liderando la escena.

Mejor Álbum Artista Tropical / Cumbia

Ganador: Malportada – Nathy Peluso. La multifacética artista se impone con fuerza en el género tropical imprimiéndole su estilo único e innovador.

Mejor Álbum Banda de Sonido de Cine/Televisión/Producción Audiovisual

Ganador: The Last of Us: Season 2 – Gustavo Santaolalla & David Fleming. El maestro argentino junto a Fleming vuelven a ser reconocidos por su impecable e icónico trabajo sonoro a nivel internacional.

Mejor Álbum Canción de Autor

Ganador: Querida Yo – Yami Safdie. Una obra íntima, honesta y profunda que ratifica el gran presente compositivo de la cantautora.

Mejor Álbum Conceptual

Ganador: La Vida Era Más Corta – Milo J. Un premio especial que resalta la coherencia artística, la estética y la narrativa global de todo el disco.

Mejor Álbum de Cuarteto

Ganador: Que sed – Luck Ra. El cordobés sigue imparable en los rankings y corona su seguidilla de éxitos populares con esta estatuilla.

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

Ganador: EUB Deluxe – Trueno. El rapero de La Boca se lleva el galardón reafirmando su indiscutido liderazgo en las raíces de la cultura urbana.

Mejor Álbum de Jazz

Ganador: Apocalipsis – Pipi Piazzolla Trio. El baterista y su destacada formación reciben el reconocimiento de la industria por este virtuoso material.

Mejor Álbum de Música Clásica

Ganador: Compositores Argentinos – Grupo Vocal de Difusión & Mariano Moruja. Una impecable interpretación y rescate de prestigiosas obras de nuestro patrimonio clásico.

Mejor Álbum de Música Global

Ganador: Latinaje – Cazzu. El esperado y celebrado regreso discográfico de la jefa del trap, explorando raíces regionales y nuevos horizontes sonoros.

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

Ganador: Gracias a la Vida – Abel Pintos. El querido artista popular se impone en la categoría con sus sentidas y profundas interpretaciones vocales.

Mejor Álbum de Pop Rock

Ganador: Polvo de estrellas – Turf. La experimentada banda liderada por Joaquín Levinton se lleva el premio gracias a este fresco, ganchero y enérgico álbum.

Mejor Álbum de Reggae/Ska

Ganador: La Respuesta – Leonchalon. Una gran producción independiente que mantiene encendida con fuerza la llama del reggae nacional.

Mejor Álbum en Vivo

Ganador: Trueno - Red Bull Symphonic – Trueno. El espectacular registro audiovisual de su histórico concierto donde fusionó el rap con arreglos de una orquesta sinfónica.

Mejor Álbum Folklore Alternativo

Ganador: 89 – Flor Paz. Una propuesta fresca que renueva el cancionero tradicional de nuestro folklore con una impronta actual.

Mejor Álbum Grupo de Folklore

Ganador: FAlklore Vol. 1 y 2 – Esto es ¡FA! & Mex Urtizberea. Un proyecto colectivo que une raíces tradicionales con expresiones de la escena musical contemporánea de la mano de grandes invitados.

Mejor Álbum Grupo de Rock

Ganador: Divididos – Divididos. "La aplanadora del rock" ratifica su vigencia inquebrantable y su demoledor sonido en la escena nacional.

Mejor Álbum Grupo Pop

Ganador: Nuevo Hotel Miranda! – Miranda!. Ale Sergi y Juliana Gattas vuelven a triumphs revisando sus grandes clásicos junto a los artistas del momento.

Mejor Álbum Grupo Tropical / Cumbia

Ganador: El Desvelo – La Delio Valdez. La gran cooperativa orquestal se consagra una vez más por su arrollador, pasional y bailable material de estudio.

Mejor Álbum Infantil

Ganador: Mardearena - Nanas y Arrullos – Magdalena Fleitas. Una delicada, lúdica y hermosa obra musical dedicada a las infancias y la familia.

Mejor Álbum Instrumental

Ganador: Solo – Pipi Piazzolla. El virtuoso músico y baterista explora nuevas fronteras sonoras en este destacado y maduro proyecto en solitario.

Mejor Álbum Música Electrónica

Ganador: Peces Raros - Spotify Sessions – Peces Raros. El dúo platense se lleva la estatuilla consolidando su hipnótico e inconfundible sonido clubber.

Mejor Álbum Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

Ganador: EMPA Orquesta de Tango – EMPA. Destacada labor institucional, educativa y artística de la renombrada orquesta de la Escuela de Música Popular de Avellaneda.

Mejor Álbum Pop Alternativo

Ganador: Papota – Ca7riel & Paco Amoroso. El explosivo e irreverente dúo se adueña de la categoría con su ecléctico, libre y vanguardista álbum.

Mejor Álbum Rock Alternativo

Ganador: Exultante – Carca. El histórico e icónico músico de la escena sónica se impone con un disco potente y fiel a su propia leyenda.

Mejor Álbum Rock Pesado

Ganador: Legado – A.N.I.M.A.L. Andrés Giménez y su legendaria banda demuestran que el poder del metal argentino sigue más vivo y vigente que nunca.

Mejor Álbum Urbano

Ganador: 166 (Deluxe) – Milo J. Una obra clave y conceptual para comprender el impacto barrial y la tremenda evolución musical del joven artista.

Mejor Arte

Ganador: Doga – Juana Molina (Diseño: Alejandro Ros). Un empaque visual sumamente vanguardista que complementa a la perfección la propuesta musical de Juana.

Mejor Canción de Autor

Ganador: “Luciérnagas” – Milo J y Silvio Rodríguez. Una colaboración generacional histórica que unió la mística de la trova cubana con la nueva escuela argentina.

Mejor Canción de Folklore

Ganador: “Niño” – Milo J. El joven artista cruza géneros tradicionales con una maestría y un respeto que le valieron el aplauso de la industria.

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

Ganador: “Gil” – Milo J y Trueno. Una tremenda y esperada alianza de rimas que sacudió las plataformas digitales.

Mejor Canción de Rock

Ganador: “In the City” – Charly García & Sting. Dos leyendas vivas de la música mundial unidas en un track inolvidable que ya es parte de la historia.

Mejor Canción de Tango

Ganador: “La Marcha de la Bronca” – Quinteto Negro La Boca con León Gieco, Miguel Cantilo, Ivonne Guzmán, Miss Bolivia, Willy Bronca y Julieta Laso. Una poderosa y coral reversión del clásico contestatario adaptado al compás del tango rioplatense.

Mejor Canción en Vivo

Ganador: “La que puede, puede - Live at NPR Music’s Tiny Desk” – Ca7riel & Paco Amoroso. El registro oficial de la descollante y viral presentación que el dúo llevó a cabo en el prestigioso ciclo internacional.

Mejor Canción Pop

premios gardel 1

Ganador: "Mejor que vos" - Lali y Miranda!. Un hit electropop con ritmo ochentero con la producción de Mauro De Tommaso y Don Barreto.

Mejor Álbum Grupo de Folklore

premios gardel 2

Ganador: FAlklore Vol. 1 y 2 - Esto es ¡FA! (liderado por Mex Urtizberea). Un proyecto que une raíces tradicionales con expresiones de la escena urbana de la mano de Milo J.

Mejor Canción de Cuarteto

premios gardel 3

Ganador: "Tu misterioso alguien (cuarteto)" - Luck Ra y Miranda!. Una reversión del clásico pop de 2009 con los ritmos cordobeses.

Mejor Álbum Urbano

premios gardel 4

Ganador: 166 (Deluxe) - Milo J. Una reedición de 20 canciones que fusiona trap, rap y samples históricos, con colaboraciones de Tini Stoessel, Bhavi y Neo Pistea.

Mejor Álbum de Pop Rock

premios gardel 5

Ganador: Polvo de Estrellas - Turf. Material editado para celebrar las tres décadas de la histórica agrupación.

Mejor Álbum de Música Romántica Contemporánea

premios gardel 6

Ganador: Gracias a la Vida - Abel Pintos. Un emotivo EP de siete reversiones que homenajea a grandes obras de la música latinoamericana que marcaron la identidad del cantante.

Mejor Canción de Hip Hop / Rap

premios gardel 7

Ganador: "GIL" - Milo J y Trueno. Una colaboración con fuerte identidad rioplatense que cuenta con la participación en los coros de la murga uruguaya Agarrate Catalina.

Mejor Álbum de Orquesta y/o Grupo de Tango y/o Instrumental

premios gardel 8

Ganador: EMPA Orquesta de Tango (disco debut). La agrupación autogestiva de estudiantes y docentes de Avellaneda hizo historia al imponerse ante figuras consagradas.

Mejor Álbum Grupo Pop

premios gardel 9

Ganador: Nuevo Hotel Miranda! - Miranda!. El décimo trabajo de estudio del dúo que reafirma la vigencia de Ale Sergi y Juliana Gattas.

Mejor Álbum Artista de Rock

prmeios gardel 10

Ganador: PARA QUIEN TRABAJAS Vol. I - Marilina Bertoldi. Una obra audaz que transforma el género fusionando texturas electrónicas y letras de fuerte impacto social.

Mejor Álbum de Hip Hop / Rap

premios gardel 11

Ganador: EUB Deluxe - Trueno. Una expansión de su aclamado disco con ritmos clásicos de la old school y colaboraciones de primer nivel.

Mejor Álbum de Cuarteto

premios gardel 12

Ganador: QUE SED - Luck Ra. El artista cordobés ratificó su liderazgo absoluto en el género con este disco de 14 canciones.

Mejor Nueva Artista

premios gardel 13

Ganadora: Blair. La cantautora de Punta Alta se impuso en una de las categorías más numerosas y competitivas de la noche frente a otros talentos emergentes.

Mejor Colaboración Urbana

premios gardel 14

Ganador: "Gil" - Milo J y Trueno. El tema de La Vida Era Más Corta volvió a coronarse, consolidando el dominio de ambos artistas.

Mejor Álbum Canción de Autor

premios gardel 15

Ganadora: Querida Yo - Yami Safdie. Un trabajo íntimo, acústico y narrativo que aborda la salud mental, la sanación y el amor propio.

Mejor Canción Urbana

PREMIOS GARDEL 17

Ganador: "OLIMPO" - Milo J. El artista dominó una de las categorías más duras de la noche, consagrándose su cuarto premio.

Mejor Álbum Pop Alternativo

premios gardel 16

Ganador: Papota - Ca7riel & Paco Amoroso. Una propuesta de vanguardia que fusiona sonidos urbanos con una estética disruptiva y experimental.

Mejor Álbum Conceptual

PREMIOS GARDEL 18

Ganador: La Vida Era Más Corta - Milo J. El artista de Morón suma un nuevo galardón a su lista de reconocimientos en esta edición.

Mejor Canción Tropical / Cumbia

PREMIOS GARDEL 19

Ganador: "Si No Es Muy Tarde (Versión Cumbia)" - Luciano Pereyra junto a Ezequiel y La Clave, Un Poco de Ruido y Pinky SD. La colaboración, surgida a partir de una sesión de streaming, combina el formato de canción de autor con el género tropical.

Premio a la Trayectoria

Ganador: Los Nocheros. El grupo folclórico fue distinguido por la organización debido a sus 40 años de actividad ininterrumpida en la escena musical argentina.

Mejor Álbum Artista de Pop

PREMIOS GARDEL 21

Ganadora: No vayas a atender cuando el demonio llama - Lali. Con este reconocimiento, la cantante suma su segunda estatuilla de la noche tras haber ganado previamente en Mejor Canción Pop.

Canción del Año

PREMIOS GARDEL 22

Ganador: "Niño" - Milo J. Sencillo que incluye la coautoría de Mario Del Tránsito Cocomarola, combinando el género urbano contemporáneo con elementos sonoros del chamamé tradicional.

Ganador del Gardel de Oro

PREMIOS GARDEL 20

Ganador: La Vida Era Más Corta - Milo J. Premio mayor de la ceremonia con el que el artista completó un total de 12 distinciones en la noche.