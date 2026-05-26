Premios Gardel 2026: los looks más destacados de la alfombra roja

La noche de los Premios Gardel 2026 brilló con los looks que desfilaron por la alfombra roja. No te pierdas las fotos de tus famosos favoritos en la nota.

Este martes 26 de mayo, desde de las 21 horas en el Teatro Coliseo de Buenos Aires, se celebró la ceremonia de los Premios Gardel 2026, la noche más importante de la industria musical local donde se reunieron las principales figuras del espectáculo.

Con la conducción de Diego Leuco, y una transmisión en vivo a través de TNT y la plataforma de streaming HBO Max, la tradicional alfombra roja comenzó a las 20:15 con la conducción de Eleonora Pérez Caresi, que fue la encargada de recibir a las estrellas y descubrir los mejores looks de la noche.

La alfombra, como siempre, fue todo un desfile de glamour, pero también tuvo algún que otro desliz. Es por eso que en esta nota te mostramos los looks más destacados de la noche.

Mirá los looks de los Premios Gardel 2026: Lali Espósito Premios Gardel 2026 (17) RS Abel Pintos Premios Gardel 2026 (18) RS Yami Safdie Premios Gardel 2026 (19) RS Jualiana Gattas Premios Gardel 2026 (16) RS