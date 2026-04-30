¡Una bestia! Lali Espósito arrasa en los Premios Gardel 2026 con 10 nominaciones en camino al Monumental

La industria musical argentina vive un momento de expansión sin precedentes, y la lista de nominados a los Premios Gardel 2026 es el reflejo exacto de este fenómeno. Lali Espósito se posiciona como la figura central de la próxima gala al obtener diez nominaciones , incluyendo las categorías más prestigiosas como Álbum del Año por No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama y Canción del Año por su colaboración con Miranda!.

El reconocimiento de CAPIF llega en un momento bisagra para la carrera de la artista. Con dos fechas agotadas en el Estadio Monumental para el 6 y 7 de junio, Lali se prepara para consagrar su nuevo material en vivo ante una multitud que agotó los tickets en cuestión de horas.

Una gala que refleja la potencia de la industria argentina: récords de reproducciones y giras mundiales que nacen en Buenos Aires.

La expectativa por ver Mejor que vos y 33 sobre el escenario más grande del país coincide con su excelente presente en las ternas de Mejor Álbum Artista Pop y Mejor Videoclip Largo, consolidándola como la referente absoluta del género en la región.

Premios Gardel 2026 - álbum del año

Por otro lado, el rock recupera su lugar de privilegio de la mano de Airbag. Los hermanos Sardelli recibieron la nominación a Mejor Álbum de Rock por El Club de la Pelea I, un proyecto que ya superó las 250 millones de reproducciones y que los llevó a realizar la hazaña de agotar cinco River en un solo año.

airbag gardel Airbag consolida su etapa más exitosa con la nominación de "El Club de la Pelea I" tras agotar cinco estadios en tiempo récord. Captura de pantalla

Como antesala de su gira por Europa y Latinoamérica, la banda se presentará en el Estadio Vélez durante mayo, con tres funciones que marcarán el inicio de su nueva etapa discográfica.

bizarrap El productor estrella y la leyenda del reggaetón buscan coronarse en las categorías urbanas luego de su paso por el Ultra Miami. Instagram @bizarrap

El cuadro de honor lo completa Bizarrap, quien obtuvo tres candidaturas clave por su Music Session junto a Daddy Yankee. Esta colaboración, que ya es un éxito global tras su presentación en el Ultra Miami y su histórico despliegue en el estadio Santiago Bernabéu para la NFL, compite ahora en los rubros de Mejor Canción Urbana y Mejor Colaboración.