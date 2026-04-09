Lali Espósito sorprendió con un cambio sutil pero impactante: las fotos

Lali Espósito apostó por el minimalismo y logró un efecto wow en su cabello. Mirá su nuevo look en la nota.

Lali Espósito apostó por una transformación sutil pero con un impacto contundente. Su nuevo look buscó potenciar su esencia con un trabajo a cargo de Juan Manuel Cativa, quien se centró en intervenir sin alterar la base, y sumó unos diez centímetros de largo, logrando una caída más elegante que redefinió la silueta del cabello.

Además, incorporó mayor volumen en los laterales, una decisión que le dio densidad y enmarcó su rostro de manera armónica. Son este tipo de intervenciones, casi invisibles a primera vista, las que construyen los looks más sofisticados.

El resultado fue un pelo más largo, más oscuro y absolutamente lacio, con un acabado pulido que remitió a una estética refinada. Detrás de esa apariencia minimalista hubo un trabajo técnico importante, con capas internas que permitieron movimiento sin perder la estructura.

A simple vista, el look parece simple, pero en realidad está cargado de decisiones y detalles muy precisos. Y ahí está, quizás, la clave del impacto.