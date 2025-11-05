La exclusiva luna de miel de Agustín Neglia y Mariana Rojas en México: paisajes, fiesta electrónica y mucho más
El periodista y su esposa disfrutan de paisajes paradisíacos, buena música y momentos únicos tras su hermoso casamiento.
Agustín Neglia y Mariana Rojas se encuentran en la mejor etapa de su relación luego de casarse en México. El flamante matrimonio se encuentra disfrutando de su luna de miel y decidieron mostrar la intimidad de una fiesta exclusiva a la que fueron invitados por Hernán Cattaneo.
Luego de tres celebraciones diferentes por su casamiento, en la cual una de ellas incluyó una ceremonia maya, el periodista y Mariana están disfrutando del paisaje caribeño que ofrecen el lugar donde se encuentran hospedados.
Te Podría Interesar
Agustín Neglia y su pareja fueron invitados por Hernán Cattaneo a una exclusiva fiesta en Tulum
Agustín compartió una imagen con el reconocido DJ en Vagalume, un exclusivo club de playa ubicado en Tulum: "Salidita de luna de miel", expresó el conductor de Modo Selfie junto a la imagen con su pareja y con Hernán Cattaneo.
El lugar se encuentra ubicado en la playa y ofrece increíbles fiestas nocturnas con los mejores DJ's y artistas del ámbito electrónico. El matrimonio se encuentra disfrutando de cada noche tras el sensacional casamiento que organizaron.