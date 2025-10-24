Casamiento exclusivo y familiar: así fue la boda de Matías Alé y Martina Vignolo

El artista y su pareja cumplieron el sueño de poder casarse. En esta nota te compartimos la intimidad del momento más esperado por ellos.

Matías Alé y Martina Vignolo siguen escribiendo su hermosa historia de amor con un hermoso casamiento que se llevó a cabo este jueves en horas de la mañana. El actor y su pareja dieron finalmente el "Sí, quiero" en el registro civil junto a familiares y amigos.

El lugar elegido fue nada más ni nada menos que Mar del Plata y se vivió una gran emoción. Matías conoció a Martina en una obra de teatro y desde allí fue sin lugar a dudas un amor a primera vista que nunca más se terminó y que sellaron con este nuevo paso en su relación.

Matías Alé llegó al lugar con un look alejado del traje negro común y decidió llevar uno de color pastel combinado con una camisa blanca. Martina, por su lado, decidió llevar un vestido corto de color durazno con un vuelo en la falda.

Matías Alé y Martina Vignolo se casaron Alé Casamiento Con libreta en mano. Foto: RS Fotos. Por supuesto que tras dar el sí frente a la jueza del registro civil, el matrimonio salió felizmente por la puerta y las personas los esperaron con una lluvia de arroz intensa. Matías dejó en claro que "Mañana ya arrancamos, nos dividimos de habitación, nos preparamos desde temprano y después nos vamos hacia la Iglesia".