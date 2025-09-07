Matías Alé habló corazón abierto sobre Graciela Alfano: "Me enseñó lo que es respetar a una mujer"

A 13 años de la separación que fue el final de una de las parejas más mediáticas de la farándula, Matías Alé sorprendió a todos al hablar de su relación actual con Graciela Alfano . Lejos de los escándalos de aquellos años, el actor reveló un vínculo de profundo cariño y respeto.

Durante años, la historia de amor de Matías Alé y Graciela Alfano fue sinónimo de escándalos, peleas y un sinfín de titulares en los medios. Sin embargo, 13 años después de que el romance llegara a su fin, el actor rompió el silencio en una entrevista con el streaming Bondi Live, donde reveló el inesperado vínculo que mantiene con su ex y que está muy lejos de aquellos días de polémica.

En la charla, Alé se refirió a Alfano con un cariño que sorprendió a todos, y contó que se encontraron en el estreno de Pretty Woman. "La mejor con Graciela. No tengo un vínculo diario, pero nos cruzamos en el estreno de Pretty Woman y habíamos ido a comprar un agua, yo no veo de lejos, y Martu me dijo ‘¿viste quién está? Grace, vamos a saludarla’. Fuimos a saludarla, siempre la mejor con ella", reveló el actor.

A corazón abierto, el actor le dedicó unas palabras a su ex, en las que dejó en claro el importante lugar que ocupa en su historia. "Graciela me enseñó lo que es respetar a una mujer, a tener una familia. Puso a sus tres hijos a cenar en una mesa durante diez años", aseguró. Un gesto que demuestra que el actor ve en la diva una figura importante en su crecimiento personal, una confesión que se aleja de la narrativa mediática.

Ale, que hoy se encuentra en un gran presente personal y a punto de casarse con Martina Vignolo, se mostró muy agradecido con su expareja. "Sé que Graciela se pone feliz con mi presente, porque a mí me pone feliz cuando la vi bien. Tal vez no comulgamos en la diaria, pero sé que la queremos mucho", confesó, en una muestra de profundo respeto.

matias ale y graciela alfano Matías Alé habló de su ex, Graciela Alfano, en el stream Bondi Live. Archivo MDZ

El actor también se refirió a las polémicas que rodearon a Graciela Alfano en el último tiempo, sobre todo por el cruce con Susana Giménez, y se negó a tomar partido en la disputa. "Muchas cosas que se han dicho no han sido ciertas, pero vuelvo a decir, no estoy en posición de defenderla, ella es grande para defenderse", afirmó, en un gesto de madurez que fue aplaudido por sus seguidores.