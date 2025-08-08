¡No quiere nada! Graciela Alfano se bajó de La Peña de Morfi para este domingo

Tras las peleas con Vero Lozano y Susana Giménez, Graciela Alfano se aleja constantemente de la televisión y esta vez fue el caso de Telefe.

Un clásico del domingo se verá modificado por una inesperada ausencia. Graciela Alfano decidió bajarse del programa La Peña de Morfi de este domingo 10 de agosto. La noticia, que fue confirmada por el periodista Juan Etchegoyen, se enmarca en la reciente polémica que involucra a Alfano y a Susana Giménez, y que parece haber influido directamente en la decisión de la exvedette.

En un mensaje enviado a Etchegoyen, Alfano explicó el motivo de su ausencia: "Suspendí La Peña de Morfi, no quiero comprometer a la gente de Telefe porque si contesto las barbaridades que dijo Susana se sienten mal". Esta declaración pone de manifiesto que el conflicto con la diva de los teléfonos, que ha cobrado un nuevo impulso en los últimos días, está lejos de resolverse y que la presencia de Alfano en el canal podría haber reavivado una guerra mediática.

Volvió La Peña de Morfi con Diego Leuco y Lizy Tagliani en la conducción. Foto: Instagram Telefe Lizy Tagliani y Diego Leuco conducen La Peña de Morfi actualmente. TELEFE Con la baja de Alfano, el programa tuvo que rearmar su grilla de invitados. En su lugar, el equipo de producción decidió convocar al humorista y actor Dady Brieva, quien será el invitado especial en la Pulpería de este domingo.

La Peña de Morfi, que ya transita su décima temporada, se emitirá este domingo 10 de agosto a las 12 del mediodía por Telefe, con la conducción de Lizy Tagliani y Diego Leuco. A pesar del cambio de último momento, el programa promete una emisión cargada de música y entretenimiento para el público familiar.