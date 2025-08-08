Presenta:

Muy picante: Mirtha Legrand reveló a qué famosa no invitará a su programa y sorprendió a todos

La Chiqui habló con los medios de comunicación y dejó en claro el nombre de la figura que no piensa sentar en la famosa "mesaza" de El Trece.

La diva no tuvo filtros a la hora de declarar. Foto: RS Fotos.&nbsp;

Mirtha Legrand es una de las conductoras más icónicas de la televisión, La Chiqui ha pasado toda su vida realizando su programa y sentando a diferentes personalidades del mundo político y del espectáculo en su mesa. Sin embargo, en las últimas horas, la diva dejó en claro a qué famosa no invitaría por el momento por ahora a la "mesaza".

Todo se dio en medio de una conversación que ella mantuvo con los diferentes cronistas que la estaban esperando para poder dialogar unos minutos. En ese ida y vuelta con la prensa, Mirtha Legrand fue contundente con una respuesta que le brindó a un colega.

Santiago Riva Roy, le comenzó preguntando sobre la famosa pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez, a lo que ella respondió: "Hace años que están con eso, querido". En medio de todo esto, la conductora bromeó con el tapado que estaba utilizando y sostuvo que era de ella, haciendo reír a los periodistas.

Mirtha Legrand reveló a qué famosa no invitará a su programa

En otra parte de la charla, un periodista le consultó si iba a invitar a Graciela Alfano a la mesa y Mirtha dejó en claro su postura: "No, por ahora no. Soy muy amiga de Susana y va a hablar en contra de Susana y me da pena, me da lástima, no me gusta".

