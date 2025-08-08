Muy picante: Mirtha Legrand reveló a qué famosa no invitará a su programa y sorprendió a todos

La Chiqui habló con los medios de comunicación y dejó en claro el nombre de la figura que no piensa sentar en la famosa "mesaza" de El Trece.

Mirtha Legrand es una de las conductoras más icónicas de la televisión, La Chiqui ha pasado toda su vida realizando su programa y sentando a diferentes personalidades del mundo político y del espectáculo en su mesa. Sin embargo, en las últimas horas, la diva dejó en claro a qué famosa no invitaría por el momento por ahora a la "mesaza".

Todo se dio en medio de una conversación que ella mantuvo con los diferentes cronistas que la estaban esperando para poder dialogar unos minutos. En ese ida y vuelta con la prensa, Mirtha Legrand fue contundente con una respuesta que le brindó a un colega.

Santiago Riva Roy, le comenzó preguntando sobre la famosa pelea entre Graciela Alfano y Susana Giménez, a lo que ella respondió: "Hace años que están con eso, querido". En medio de todo esto, la conductora bromeó con el tapado que estaba utilizando y sostuvo que era de ella, haciendo reír a los periodistas.