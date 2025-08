Mirtha Legrand recordó un doloroso momento que vivió con Daniel Tinayre durante la dictadura: "Sufrí mucho"

"Nosotros nos fuimos también. No por política, pero Daniel , mi marido, había hecho una película con Fanny Navarro que se llamaba Deshonra. Parece que a ella unas escenas no le gustaron y lo denunció", expresó Legrand .

Y continuó: "Cortó el teléfono y me dijo 'mirá chiquita, no puedo trabajar más acá'. En ese momento me llegó un ofrecimiento para hacer una película en España, Doña Francisquita".

Dir. Daniel Tinayre.jpg Daniel Tinayre. Créditos: Archivo MDZ Gentileza prensa UBA

"Cuando nos fuimos a España dejé a mis hijos muy chicos y sufrí mucho porque los extrañaba muchísimo. Lloraba todo los días, y al tiempo nos avisaron que le habías levantado la prohibición", expresó con nostalgia la mujer, quien comentó que era la primera vez que hablaba del tema en televisión.

"Mi madre se quedó con mis hijos, pero lloraba todos los días... No fue por política, pero te hacen la cruz y no te contrata nadie", dijo Mirtha Legrand para cerrar el tema.