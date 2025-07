Con Beto Casella como invitado, Mirtha Legrand logró un notable rating y El Trece dio la sorpresa al desbancar a Telefe

“Los reclamos que yo estoy haciendo, siempre son en nombre de mis compañeros, que tienen que ver con lo salarial, con situaciones de trabajo del día a día. Esto es una muestra de cómo no se piensa en el que sale al aire”, deslizó categórico Beto Casella ante la atenta mirada de Mirtha Legrand. Luego el líder de Bendita remarcó: “Soy cero mimoso, yo voy y laburo... Pero no me gusta que me maltraten, o maltraten a la gente que está alrededor mío. Así es que son varios los planteos, por ahora amables”.