Beto Casella volvió a El Nueve tras su portazo de un par de días y deslizó advertencias para el canal

Este viernes, Beto Casella regresó a El Nueve tras haber decidido durante un par de días no salir al aire al frente de Bendita. Recordemos que el miércoles Edith Hermida reemplazó al conductor a último momento, y el jueves tanto él como todos sus panelistas optaron por dejar en claro su tensión con el canal bajándose de manera conjunta de la emisión.

Tras compartir la primera parte de un informe sobre las repercusiones por el doble faltazo del líder de Bendita, Casella desmintió la versión que hicieron circular algunos periodistas sobre una pelea que habría bordeado la agresión física con uno de los directivos de El Nueve. Además, agradeció la preocupación de trabajadores de otras señales y aclaró que el chispazo con el canal no se limita a una nimiedad como el uso de las cocheras, sino a varias situaciones que se fueron acumulando.

"Me quedó patente que en todos los canales pasa algo parecido, lo cual no significa que sea justo y que no se pueda charlar cómo se puede mejorar. Estamos en tiempos complicados, la verdad suele ser la guita el principal tema de los que menos llegan a fin de mes", remarcó Beto Casella antes de dar paso a la segunda parte del informe.

Por último, en los segundos finales de la emisión de Bendita de este viernes, Casella concluyó categórico sobre su chispazo con El Nueve: "Independientemente de que estamos negociando cosas con el canal, también tenemos que reconocer y valorar que nos dejaron tomarnos en joda todo esto que estuvo pasando en las últimas horas que fue peliagudo. Vamos a ver hasta cuándo dura".