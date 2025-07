Una conductora de Telefe defendió a Nazarena Vélez tras el fuerte cruce con Evelyn Von Brocke

A pesar de que entre ambas hay una relación distante desde hace tiempo, Georgina Barbarossa no dudó en respaldar a la panelista enviando un mensaje de voz al conductor de LAM, quien lo reprodujo durante el programa con su consentimiento.

“Me está escribiendo un montón de gente y hay un llamado que me sorprendió que es el de Georgina Barbarossa que me mandó un audio, está indignada con la actitud de Evelyn ”, comentó De Brito al introducir el testimonio.

En su intervención, la conductora dejó clara su postura frente a los dichos de Von Brocke . “Ángel estoy viendo y sinceramente me parece re injusto porque Nazarena no le debe un peso a nadie y se rompió el alma haciendo gira por todo el país para pagar las deudas”, expresó con contundencia.

Georgina Barbarossa. Foto: Captura de pantalla: Telefe Georgina Barbarossa apuntó contra Evelyn Von Brocke y defendió a Nazarena de las acusaciones de la periodista. Foto: Captura de pantalla: Telefe

Luego, la conductora de Telefe recordó el difícil momento que Vélez atravesó tras la muerte de su expareja, Fabián Rodríguez, y subrayó su esfuerzo para salir adelante: “Trabajó como una bestia para pagar las deudas porque ya sabemos todos lo que pasó con Fabián (Rodríguez), que fue una tristeza para Nazarena y para todos los que queríamos muchísimo a Nazarena, a toda la familia, y a todos los que queríamos muchísimo a Fabián”. Y finalizó sin medias tintas: “Entonces, hacer esto después de 10, 12 años, me parece de cuarta, porque Nazarena es una persona honesta, no le ve un peso a nadie y me consta, ¿ok?”.