"Se la van a comer": Nancy Pazos prepara acciones legales contra Telefe y se despide en los peores términos

La salida de Nancy Pazos de A la Barbarossa dejó de ser un simple rumor de pasillo para convertirse en una batalla legal que promete sacudir a la industria televisiva. Tras ocho años formando parte de Telefe, la periodista decidió cortar por lo sano y enviar una carta documento al canal, luego de que se confirmara que no seguirá en el panel del programa matutino.

Nancy Pazos y su batalla legal contra Telefe. Los detalles de la desvinculación de Nancy Pazos que terminó en la justicia Ángel de Brito fue el encargado de soltar la primicia en LAM, explicando que la situación se volvió insostenible cuando la periodista notó que le "pedaleaban" las reuniones de renovación. Según el conductor de América TV, Nancy Pazos se sintió ignorada mientras el resto del equipo ya había firmado sus contratos antes del verano.

Ante este panorama, Pazos no se quedó de brazos cruzados: "La carta documento se la van a comer. Yo creo que están esperando que entre en vigencia la ley laboral nueva".

La relación de Nancy con sus pares siempre fue un terreno minado. Durante su estadía, protagonizó enfrentamientos históricos con figuras como Analía Franchín y Mariana Brey, lo que generó un clima tenso detrás de cámaras. De hecho, De Brito fue letal al describir la reacción del equipo ante la noticia: "El panel está festejando porque ninguno se la fumaba. Georgina la bancaba. Era funcional para el programa".