Beto Casella se sinceró con Mirtha Legrand y apuntó contra El Nueve: "Hago reclamos por mis compañeros"

El periodista y conductor Beto Casella visitó la mesa de Mirtha y no esquivó los conflictos que vive puertas adentro en El Nueve , canal donde lidera desde hace años con su programa Bendita . En medio de una charla distendida, Casella dejó entrever que el clima laboral no es el ideal y denunció algunas condiciones que afectan tanto a él como a su equipo.

“Eso habría que preguntárselo al gerente”, disparó Beto, visiblemente incómodo pero firme. Y agregó: “Yo no pido nada para mí, pero hago reclamos por mis compañeros. No se piensa en el que pone la cara en cámara”. La revelación dejó un aire tenso en el estudio, pero Mirtha lo sostuvo con naturalidad, acostumbrada a las declaraciones picantes.

La palabra de Beto Casella tras el drama en El Nueve.

En medio de sus dichos, el conductor dejó en claro que no busca privilegios, pero tampoco tolera el maltrato: “Soy cero mimoso, yo voy y laburo. Pero no me gusta que me falten el respeto, ni a mí ni a la gente que trabaja conmigo”. Sus palabras no pasaron desapercibidas y generaron repercusión en redes, donde muchos salieron a respaldarlo.