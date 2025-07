La relación entre Beto Casella y El Nueve parece no tener marcha atrás luego del faltazo del conductor el miércoles y el jueves, donde además los panelistas tomaron la decisión de no presentarse. En medio de todo esto, el periodista rompió el silencio en el programa de Ángel de Brito.

"Lo que ocurre con Beto y Canal Nueve es una cuestión complicada. La relación está rota. Beto fue durísimo con ellos. Se sentía destratado por el canal desde hace mucho tiempo por las promociones, las comodidades, la falta de apoyo, porque el programa no tenía redes, y eso le bajaba el éxito", comenzó diciendo el conductor de LAM ante la polémica situación.

Lo cierto es que fueron a buscar la palabra de Casella y la encontraron: "Yo no fui porque me picaba la garganta (el miércoles) pero es verdad que a las 20:30 hay un estacionamiento donde entraría una terminal de colectivos entera". Aquí el conductor dejó en claro que le molestó esta decisión que tomaron las autoridades.

Beto Casella rompió el silencio tras el escándalo con Canal Nueve

Beto Casella rompió el silencio tras plantar a El Nueve y crece el escándalo

La cronista le preguntó en un momento si estas situaciones representarían un quiebre con el canal y Casella fue contundente: "Siempre estuvo quebrada mi relación con Canal Nueve... Quiero que me dejen trabajar tranquilo, no jodo para nada". Además, dejó en claro que en septiembre, si no mejora la situación, buscaría nuevo destino y Bendita dejaría de salir al aire.