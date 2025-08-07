La panelista de Telefe dialogó con la prensa en medio de la denuncia que realizó su pareja contra la modelo.

En las últimas horas, el escándalo entre Fabián Cubero y Nicole Neumann volvió a estallar. Es que el exfutbolista realizó una denuncia contra la madre de sus hijas por incumplimiento en el régimen de comunicación, ya que, según el relato de la pareja de Micaela Viciconte, había planeado las vacaciones junto a las tres menores y por una supuesta culpa de la madre de las hijas no pudo tener tiempo con ellas.

"Teníamos los días divididos, cada uno iba a poder disfrutar las vacaciones de invierno con las nenas y se decidió, de parte de ella, no traerlas el día que correspondía, por lo que me perdí las vacaciones con mis hijas", expresó el deportista.

Quien decidió romper el silencio en las últimas horas fue Micaela Viciconte y opinó sobre este nuevo conflicto: "No es un tema mío, Fabi se está encargando con sus abogados". Además, defendió a la pareja y subrayó que "si el hombre denuncia es un problema y si la mujer denuncia está todo bien".

Micaela Viciconte opinó sobre el escándalo entre Fabián Cubero y Nicole Neumann Micaela Viciconte opinó sobre el nuevo escándalo entre Fabián Cubero y Nicole Neumann: "Esto es algo que..." "Hace casi 8 años que estoy con Fabi y esto es algo que se vuelve a repetir todo el tiempo", comentó Viciconte. La panelista de Telefe dejó en claro que el conflicto "no le suma a nadie, llega un momento que agota, afecta y hace mal. Es un tema que lo tienen que resolver ellos".