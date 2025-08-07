Marcela Tauro no se guardó nada y apuntó contra Mario Pergolini tras su vuelta a la televisión

La conductora visitó el programa de Yanina Latorre en América y opinó fuertemente sobre el conductor de El Trece.

Mario Pergolini generó un gran revuelo con su vuelta a la televisión con el ciclo "Otro Día Perdido" que se emite en El Trece. El regreso del conductor fue blanco de muchas críticas, ya que en diferentes ocasiones subrayó que para él la tele era un formato que estaba muerto.

Quien decidió opinar en las últimas horas fue Marcela Tauro, panelista de "Intrusos" y conductora de "Infama". La comunicadora visitó el programa de Yanina Latorre en América y fue allí donde se despachó contra su colega.

"No entiendo para qué volvió... A mí me hace ruido la gente que destroza la radio, la televisión y después vuelven", comenzó diciendo Tauro. Federico Popgold (reemplazo de Yanina) le preguntó por qué decidió volver y Marcela fue contundente: "Porque le pusieron mucha plata".