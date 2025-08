Terrible: Marcela Tauro reveló el duro momento que está pasando tras contar que Mario Pergolini la quiso ahorcar

Además, agregó: "Yo trabajaba en Indiscreciones y no sé si llegué a dar una información, si la dije del todo o no... Él estaba participando de Almorzando con Mirtha Legrand en el estudio de Bernardo de Irigoyen y yo en los estudios de Gelly, a varias cuadras. Cuando terminó el programa, yo estaba bajando una escalera; no había nadie en ese pasillo, y me agarró".

Lo cierto es que revelar esta información le habría traído consecuencias a Marcela Tauro y confirmó que se encuentra amenazada: " Estoy amenazada, desde ayer que me están amenazando y tuve que hacer la denuncia . Un tema bastante parecido a lo que pasó con Ventura". La panelista comentó además que las amenazas le llegaron por medio de mensajes de texto, aunque no los mostró en el ciclo de América.

Captura de pantalla 2025-08-04 085359 Marcela Tauro se refirió al tema en Infama. Foto: captura de video/ América TV.

Mario Pergolini había contado en una entrevista con Ángel de Brito en Bondi Live que "me fui a Canal 9, en ese momento me dejaron entrar porque yo trabajaba ahí. Fui derecho a la oficina, la vi y fue lo primero que me salió. Dije ‘la mato, la mato acá’. Ella se la vio venir porque antes me dice ‘No, pará… lo que yo quise decir…’ pero igual se pusieron entremedio, no llegamos a mayores".