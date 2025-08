La famosa periodista que reveló que Mario Pergolini intentó ahorcarla en el pasillo de un canal

La vuelta de Mario Pergolini a la televisión sigue generando todo tipo de capítulos, y en esta oportunidad la conocida periodista Marcela Tauro reveló detalles de una fuerte pelea que tuvo hace varios años con el líder de Otro día perdido (El Trece).

Mientras en Intrusos (América TV) analizaban las constantes repercusiones sobre el regreso de Pergolini a la pantalla chica, Tauro confesó que es cierto que el ex CQC quiso ahorcarla. “Llegó a intentarlo. Fue en los noventa. Yo trabajaba en Indiscreciones y no sé si llegué a dar una información, si la dije del todo o no... Él estaba participando de Almorzando con Mirtha Legrand en el estudio de Bernardo de Irigoyen y yo en los estudios de Gelly, a varias cuadras. Cuando terminó el programa, yo estaba bajando una escalera; no había nadie en ese pasillo, y me agarró”, puntualizó la especialista en espectáculos.

Luego, Marcela Tauro contó que en esa oportunidad la salvó Jorge Rial, quien justo pasaba por el lugar en el que se produjo la agresión, y la periodista sumó: "En el medio pasaron cosas que actualizan el conflicto”. De esta manera, dio a entender que la tensión con Mario Pergolini se profundizó todavía más.

Mario Pergolini quiso ahorcar a Marcela Tauro hace décadas en El Nueve Mario Pergolini y su escandaloso episodio con Marcela Tauro Sobre el motivo del enojo de la figura de El Trece, Rodrigo Lussich le preguntó a la panelista si tuvo que ver con que ella hace muchos años contó que el conductor había tenido una relación con la hermana de su esposa. "Imaginate que yo no sé lo que hice ayer, no me voy a acordar lo que hice hace 40 años. Debo haber dicho algo que hizo que él viniera a buscarme, pero no era la manera. Yo la verdad que soy de sanar las cosas. Me lo he encontrado varias veces y me ha saludado”, aclaró Tauro sobre su actual vínculo con Pergolini.

En tanto que sobre el presunto escándalo retro, la periodista remarcó: “Ayer, muy amablemente, me escribió por Instagram la cuñada de él. La mujer en cuestión. Me pidió que aclarara que ella no tenía nada que ver y que era errónea esa información. Debo aclarar que fue muy amorosa. Yo le dije: ‘Disculpame, pero no sé de qué me estás hablando’. Me dijo que me seguía toda la carrera. Y le respondí que en la medida en que yo lo pudiera decir, lo iba a hacer, que no tenía ningún problema”.