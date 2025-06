Marcela Tauro reveló cuál será el destino laboral de Pilar Smith tras la fuerte interna con Germán Paolosky

La polémica se intensificó al recordarse el caso de Pilar Smith, otra periodista que aseguró haber sido desplazada del mismo segmento tiempo atrás. " A mí también me sacaron del mediodía, no hablo de Germán, no tengo relación, no tengo vínculo, no sé. Estuve muchos años y cuando llegó Germán Paoloski, dejé de estar", declaró Smith en Intrusos (América TV), sin ocultar su descontento.