Sigue el drama en Telefe: Germán Paoloski cruzó a Pilar Smith y desmintió haberla apartado del noticiero

Una nueva interna sacude los pasillos de Telefe tras las declaraciones públicas de Pilar Smith, quien días atrás apuntó contra Germán Paoloski al asegurar que fue él quien la apartó del noticiero del mediodía en 2019. Lejos de dejar pasar la acusación, el conductor respondió con dureza a través del periodista Juan Etchegoyen y se mostró muy molesto por los dichos de su excompañera.

Germán Paoloski explotó contra Pilar Smith “La semana pasada Pilar Smith dijo que Germán Paoloski la había apartado del noticiero del mediodía y se destapó toda una interna que enojó al conductor”, relató Etchegoyen, antes de compartir el descargo completo que Paoloski le hizo llegar. “Nunca lo noté tan enojado como esta vez”, advirtió el periodista.

Germán Paoloski en El Noticiero de la Gente.jpg Germán Paoloski en el Noticiero de la gente de Telefé. Captura de TV En su descargo, Paoloski fue tajante: “Hola Juan, me enteré por los medios que ella está molesta conmigo. Nunca me dijo nada y mirá que nos cruzamos bastante en estos seis años”. Luego explicó cómo se gestó su incorporación a Telefe: “Cuando en 2019 me convocaron para conducir el noticiero, que por cierto venía mal de rating, propuse armar un equipo nuevo. Pedí a Fernando Carlos, a Mauro Szeta y a Jonathan Viale, y los trajeron”.

En cuanto al lugar que ocupaba Smith, Germán señaló: “En espectáculos me propusieron varios nombres y elegí a la China Ansa. No la conocía, pero me parecía divertida, fresca y parte de esa renovación. Yo elegí en su momento a la China porque entendía que había que renovar, eso no significa que no respete a Pilar Smith. Es muy buena, cero drama. Además, yo sugiero, pero no decido”.

Paoloski también se refirió al reciente ingreso de Sol Pérez al noticiero, otro tema que habría causado malestar en Smith: "Tampoco fui yo quien decidió que venga Sol Pérez ahora. Es decisión del canal, obvio. Evidentemente, Pilar quedó dolida desde 2019 y es una pena que no me lo haya dicho. Le habría aclarado el panorama".