"Fondo de olla": ya hay polémica con la próxima edición de Gran Hermano

"Chicos, atención porque se viene ' Gran Hermano Generación Dorada'. Gran Hermano , a partir de este momento, abre nuevamente sus puertas. Será una edición totalmente diferente y renovada en donde podrán participar desde famosos hasta gente totalmente desconocida. Todos van a poder participar. Es mucho más que un ' Gran Hermano all stars', porque en all stars participan exparticipantes y acá pueden participar todos. Podrán inscribirse influencers; deportistas; exjugadores de GH; artistas; o cualquier persona que se considere famosa y personas totalmente anónimas", reveló el conductor del ciclo.

Esto trajo varias críticas por parte de los televidentes, que aseguran que el canal no le da un respiro a la propuesta. "Lo tan fondo de la olla que va a ser esto..."; "Cuando el formato no podía ser peor... van y te sorprenden... va a ser inmirable"; "Ya es cualquier cosa la verdad, me parece que no lo voy a ver", son algunas de las opiniones que se pueden leer en X sobre el tema.