Gran Hermano: un fanático de Tato vendió su casa para votarlo en la final del reality

tato gh fan.jpg Final feliz para el fan de Tato de Gran Hermano. Captura Tiktok

Además, el fanático enloquecido de Tato habló en una entrevista con el periodista uruguayo Matías González a quien le expresó: “No es mi intención exponer mi imagen ni nada por el estilo. Mis sobrinas consumen GH y por casualidad me enganché con este reality y esto de la casa es una herencia que desafortunadamente no me deja otra cosa o causa que venderla y apoyar al participante Santiago (Tato) ya que me identifico con sus valores y virtudes”.