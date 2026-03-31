Rating: Mario Pergolini regresó con Otro día perdido en El Trece y así le fue frente a Gran Hermano

Tras tres meses inactivo, el mítico conductor de la pantalla regresó con una segunda temporada de su programa: los detalles.

La televisión abierta vivió una de las batallas más esperadas del año en la franja del prime time. Este lunes, la grilla se partió en dos con el esperado regreso de Mario Pergolini a la pantalla de El Trece con la segunda temporada de "Otro día perdido". Sin embargo, Telefe había preparado una artillería pesada para defender su liderazgo con Gran Hermano.

El minuto a minuto fue un reflejo de la fidelidad de las audiencias. A las 22:30 horas, momento en que se dio la señal de largada, la balanza marcaba un claro favoritismo hacia el reality de convivencia. "Otro día perdido" arrancó su emisión con un piso de 5.9 puntos, mientras que Gran Hermano ya calentaba motores liderando con 10.7 puntos.

Dos apuestas diferentes Embed - Rating: Mario Pergolini regresó con Otro día perdido en Eltrece y arrasó con la competencia A medida que avanzaba la noche, el encendido general subió y ambos ciclos lograron capitalizar su audiencia. A los pocos minutos de estar al aire, el histórico conductor de CQC demostró que su estilo irreverente sigue teniendo peso propio, logrando trepar a 6.4 puntos de rating.

angel de brito Ángel de Brito vía X. X / @AngeldebritoOk Pasada la primera media hora del debut, la competencia alcanzó su punto máximo de tensión. Por el lado de Telefe, la estrategia de combinar una gala de eliminación con el bombazo del ingreso de Tamara Paganini a la casa de Gran Hermano: Generación Dorada rindió sus frutos, disparando los números a picos de 13 puntos.

tamara paganini La exparticipante volvió a la casa. Prensa Telefe No obstante, Pergolini no se achicó. Lejos de desplomarse ante el fenómeno del reality, "Otro día perdido" logró retener a su público y alcanzó la nada despreciable marca de 7 puntos.