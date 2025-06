Lejos de Gran Hermano: a qué se dedica Agustín Guardis hoy y qué relación tiene con Harry Potter

Sin lugar a dudas, Agustín Guardis fue una de las grandes personalidades dentro de la edición 2022 de Gran Hermano . Su forma de ser, simpatía y estrategias de juego hicieron que formara un personaje totalmente llamativo y no pasara desapercibido durante el reality; sin embargo, cuando terminó su paso por la televisión, se alejó por completo de las cámaras y pasó a un mundo totalmente diferente de la cultura pop.

agustin guardis (1).jpg El ex Gran Hermano es fanático de HP. @agustinguardis

En una ocasión particular, el joven habló con TN y reveló su gran invento: “El sombrero seleccionador surge como una necesidad porque no existe, no está en el mercado. Por eso pensé: ‘Bueno, lo voy a hacer yo’”. Gracias a esta gran invención, fue parte importante de la última edición de la Comic-Con de Argentina que se desarrolló hace poco tiempo en el Centro Costa Salguero.