La importante suma de dinero que le regalaron a Agustín de Gran Hermano sus fans

Hace casi dos meses terminó Gran Hermano, que consagró ganador a Marcos Ginocchio, y muchos de los ex participantes ya volvieron a su vida de todos los días. Uno de esos casos es el de Agustín Guardis, que igualmente recibió un inesperado regalo de sus seguidores.



Sucede que, como a todos los ex Gran Hermano, Agustín Guardis tuvo su tiempo de exposición, de notas televisivas, de recorridas por los canales de televisión, programas de radio y transmisiones vía streaming.



A diferencia de algunos casos, como el de Coti, que fue convocada al Bailando por un Sueño y a LAM, o Julieta Poggio, que formará parte de la obra teatral de José María Muscari, el joven de La Plata fue perdiendo presencia en los medios tradicionales.



Sin embargo, su interacción en las redes sociales se mantiene y allí es donde todavía conserva la cercanía con sus fanáticos, quienes lo sorprendieron con un regalo económico con un significado muy especial.



Tal cual lo contó Nadia Epstein, en El Confesionario, contó cómo fue la visita de Agustín Guardis al streaming y cómo se sorprendieron con el obsequio que le acercaron sus fanáticos a la puerta del edificio donde se realiza la transmisión del programa.



“Agustín vino al piso una vez a charlar con nosotros. Mientras lo estábamos esperando, en la reunión de preproducción del programa, llega una caja. Y en la puerta nos dicen: ‘Para los chicos de Gran Hermano’”, contó la ex Gran Hermano.

Agustín Guardis, de Gran Hermano, con sus fans. Foto: @agustinguardis



“Como también nos llegan un montón de cosas, dijimos: ‘Somos nosotros’, pero no, no fue así. Abrimos la caja y había 500 mil pesos. En fandom de Agustín la juntó y le trajo esa cantidad”, agregó Nadia Epstein.



“Dijeron que iban a juntar toda la plata del premio porque el dandom creía que Agustín merecía ganar el premio. Entonces, lo seguían y le llevaban la plata hasta llegar a la totalidad del premio que ganó Marcos”, cerró la ex Gran Hermano.