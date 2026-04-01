El rating de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada repuntó y este fue el insólito motivo
La edición vivió una de sus noches más calientes. El esperado cara a cara entre dos mediáticos encendió la pantalla y desató un escándalo de acusaciones cruzadas.
La casa más famosa del país volvió a ser el epicentro de un drama personal que traspasó la pantalla y se tradujo en números de audiencia arrasadores para Telefe. El disparador de este pico de rating fue el tenso momento que protagonizó Manuel Ibero cuando fue convocado al SUM para enfrentarse a un "derecho a réplica" inesperado: del otro lado de la pantalla lo esperaba Zoe Bogach, su exnovia y recordada jugadora de ediciones anteriores.
"Poco a poco se te cae la careta"
El clima se cortaba con cuchillo. Sin rodeos, Zoe aprovechó su espacio para hacer un contundente descargo sobre la relación de dos años que mantuvieron y la actitud de Manuel dentro del reality.
"Estoy acá no para generar conflictos, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Quiero cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma", arrancó Bogach, para luego recriminarle sus dichos en el juego: "Vos, el primer día que entraste a esa casa y no habían pasado ni 24 horas, admitiste que 'yo era una hipócrita por dejarme manipular'. ¿Cómo voy a pensar eso en los años de relación que tuvimos si yo pensaba que me estabas amando?".
Lejos de achicarse, la ex Gran Hermano confesó haberse sentido "muy humillada" por sus palabras, pero se mostró empoderada y aprovechó el altísimo encendido televisivo para dejarle un mensaje a la audiencia:
"Si con esto que pasó conmigo hubo gente que se dio cuenta de que fueron manipuladas, quiero decirles que siempre se sale adelante y que no se rindan. Lo digo de corazón".
Antes de cerrar su intervención, Zoe disparó la frase más letal de la noche, apuntando directamente a la estrategia de su ex: "Vos podrás estar vendiendo el personaje de buenito y caballero, el mismo que me vendiste por dos años, pero nene, vos no sos inteligente. Poco a poco se te cae la careta... Chau, ex de Zoe".
La dura respuesta de Manuel
Tras el lapidario mensaje, el silencio inicial de Manuel no duró demasiado. Aunque en un principio parecía que iba a optar por no responder, el participante recogió el guante y contraatacó afirmando que ella le había "faltado el respeto".
"Yo no manipulo nada, la que hizo eso fuiste vos", sentenció el jugador, desatando una fuerte discusión virtual cargada de acusaciones múltiples y mutuas. El ida y vuelta no llegó a ningún punto de acuerdo, dejando en evidencia las profundas heridas que ambos mantienen por las declaraciones cruzadas.
El rating de Gran Hermano
Tras el partido de Argentina vs. Zambia, los números tocaron techos de 30 puntos. Mientras que Gran Hermano logró un 16.2 con el reencuentro de la expareja. Pese a la diferencia, el ciclo que conduce Santiago del Moro mostró una mejoría, para días anteriores que registró picos de 13 puntos, 10 y hasta 8.2 puntos el fin de semana.