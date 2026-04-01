La edición vivió una de sus noches más calientes. El esperado cara a cara entre dos mediáticos encendió la pantalla y desató un escándalo de acusaciones cruzadas.

La edición tuvo una mejoría en los números de la audiencia.

La casa más famosa del país volvió a ser el epicentro de un drama personal que traspasó la pantalla y se tradujo en números de audiencia arrasadores para Telefe. El disparador de este pico de rating fue el tenso momento que protagonizó Manuel Ibero cuando fue convocado al SUM para enfrentarse a un "derecho a réplica" inesperado: del otro lado de la pantalla lo esperaba Zoe Bogach, su exnovia y recordada jugadora de ediciones anteriores.

"Poco a poco se te cae la careta" Embed - El rating de Telefe con Gran Hermano Generación Dorada repuntó y este fue el insólito motivo El clima se cortaba con cuchillo. Sin rodeos, Zoe aprovechó su espacio para hacer un contundente descargo sobre la relación de dos años que mantuvieron y la actitud de Manuel dentro del reality.

"Estoy acá no para generar conflictos, sino para marcar cómo vos me hiciste sentir. Quiero cerrar esta etapa por respeto hacia mí misma", arrancó Bogach, para luego recriminarle sus dichos en el juego: "Vos, el primer día que entraste a esa casa y no habían pasado ni 24 horas, admitiste que 'yo era una hipócrita por dejarme manipular'. ¿Cómo voy a pensar eso en los años de relación que tuvimos si yo pensaba que me estabas amando?".

Zoe Bogach fue sancionada por Gran Hermano, pero si pudo votar. Foto: Captura de pantalla Youtube Gran Hermano Argentina. Zoe Bogach estuvo en la edición 2023-2024. Archivo MDZ Lejos de achicarse, la ex Gran Hermano confesó haberse sentido "muy humillada" por sus palabras, pero se mostró empoderada y aprovechó el altísimo encendido televisivo para dejarle un mensaje a la audiencia:

"Si con esto que pasó conmigo hubo gente que se dio cuenta de que fueron manipuladas, quiero decirles que siempre se sale adelante y que no se rindan. Lo digo de corazón".