Pamela David rompió el silencio tras los rumores de su pase a Telefe

En el programa de Carlos Monti dieron a conocer esta noticia y la conductora decidió expresarse.

En las últimas horas revelaron en Mediodía Bien Arriba, programa conducido por Carlos Monti, que tras la venta de Telefe los movimientos comenzaron de manera inmediata. En medio de la información expresaron que una de las figuras que iba a llegar al canal era nada más ni nada menos que Pamela David.

Uno de los panelistas del ciclo confirmó que en esta nueva etapa del canal "se vienen ajustes y una reducción salvaje del presupuesto y la eliminación de gastos de representación". En este marco, subrayó que Pamela David y Sabrina Rojas se irían a Telefe.

Lo cierto es que la propia conductora de Desayuno Americano decidió romper el silencio y fue contundente: "No es cierto. Hablo por mí", expresó la periodista respecto a la información que brindaron en el programa de la TV Pública.