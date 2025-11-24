La estrategia de Telefe para levantar el rating de MasterChef Celebrity tras un fuerte descenso

El canal de la familia apunta a subir el número de audiencia del exitoso programa conducido por Wanda Nara.

MasterChef Celebrity fue la apuesta de Telefe luego del éxito de La Voz Argentina. Si bien se estableció rápidamente como el programa más visto de la franja, el día lunes marcó un rating bajo en relación a los números anteriores y es por esto que apostarán a una estrategia para recuperarse.

El programa que lleva adelante Wanda Nara y que tiene a exponentes de la cocina como Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. El ciclo fue lo más visto en el inicio de la semana, pero a su vez marcó 9.7 puntos de rating y bajó 2.8 puntos en relación a la última emisión.

Desde el canal de la familia apostarán fuerte y tendrán a un gran invitado en las cocinas más famosas. Se trata nada más ni nada menos que de Ariel Pucheta y dará paso a la inauguración del "karaoke de MasterChef".