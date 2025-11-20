MasterChef Celebrity: quién fue el nuevo eliminado del programa de Telefe

El reality de cocina vivió una nueva gala de eliminación y una figura muy querida terminó abandonando la competencia.

MasterChef Celebrity fue la apuesta de Telefe luego del éxito que representó La Voz Argentina. El programa vivió su quinta gala de eliminación y los jurados se pusieron verdaderamente estrictos en cuanto a lo que le piden a los participantes.

Luego de lo que fue la ya conocida "gala de salvación", los participantes que no convencieron a Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui obtuvieron el delantal negro que los depositó directamente en el programa al que nadie quiere llegar. El programa inició a las 22:00 horas y se pudo notar en cada figura el nerviosismo.

Quienes se enfrentaron al desafío fueron La Joaqui, La Reini, Valentina Cervantes, Walas, Alex Pelao, Susana Roccasalvo, Eugenia Tobal, Ian Lucas y Maxi López. La prueba en cuestión la llevó adelante Damián Betular, uno de los más queridos por los concursantes.

"Esta noche la permanencia en la competencia o la despedida solamente depende de ustedes", expresó Damián Betular. Los famosos tuvieron que preparar una cookie XL y se presentaron varias complicaciones al seguir la receta del pastelero.