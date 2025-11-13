El programa que lleva adelante Wanda Nara se encuentra en el foco de la tormenta.

MasterChef Celebrity se encuentra en medio de una gran polémica por las renuncias de los participantes que salieron a la luz, como es el caso de Valentina Cervantes y de Eugenia Tobal. En medio de todo esto, un exparticipante arremetió contra Wanda Nara y el escándalo sigue creciendo.

Se trata nada más ni nada menos que del periodista Esteban Mirol quien fue uno de los primeros eliminados del reality culinario. El comunicador dialogó con LAM para opinar sobre el programa y no dudó en arremeter contra la mediática conductora de Telefe.

Sin dejar preguntar a Ángel de Brito y con micrófono en mano, Esteban fue letal: "Primero quiero decir que Wanda Nara no me quiere, pero a mí Wanda Nara no me gusta como no me gustan algunos de los jurados".

Esteban Mirol destrozó a Wanda Nara tras la eliminación en MasterChef Celebrity Sigue el escándalo en MasterChef Celebrity: un exparticipante destrozó a Wanda Nara Respecto a la polémica con los jurados, Mirol expresó: "Hay un jurado que prueba mi salsa y dice 'no toques nada' y el otro me raja". Fue en ese momento en que Ángel de Brito le volvió a preguntar sobre el motivo por el que no le gusta Wanda Nara.