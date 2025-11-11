Adrián Pallares destrozó en vivo a Germán Martitegui: "¿Sos tan idiota de...?"

A pocos días de cumplirse un mes de la primera emisión de la nueva temporada de MasterChef Celebrity , el reality ya está envuelto en una polémica. Y es que, luego de la renuncia de Pablo Lescano al programa, ahora Valentina Cervantes confirmó su salida, luego de varios rumores.

Recientemente, se comenzó a rumorear que Eugenia Tobal habría tomado la misma decisión, pero Pilar Smith le consultó si esto era cierto y la actriz lo desmintió.

En Intrusos, este lunes se encendió la polémica alrededor de MasterChef Celebrity . Los conductores presentaron un informe detallado sobre los famosos que decidieron abandonar el reality y apuntaron directamente a Germán Martitegui como posible responsable de varias de esas renuncias.

En medio del debate, Rodrigo Lussich y Adrián Pallares mostraron una nota que su cronista intentó hacerle a Martitegui a la salida del canal. "Rodri, ¿sabés quién nos habló?", preguntó Pallares. "Me parece que no nos habló. El copado de Martitegui que se cree pillo y después no se banca los trapos", respondió filoso su compañero.

La tensión creció cuando se emitieron las imágenes del cronista Juan Cruz "Cosca" Coscarelli intentando obtener una declaración del chef. En el video, se ve cómo Martitegui sale del estudio en su camioneta sin detenerse, pese a la presencia del periodista. "Casi lo pisa al pobre 'Cosca', che. Con mucha velocidad salió. Cuidado", advirtió Lussich.

El episodio provocó la furia de Pallares, que no ocultó su indignación: "Más allá del chiste. Estás trabajando en el programa más visto de la televisión argentina. Estás trabajando en un programa familiar. Estás trabajando haciendo un personaje que creíamos hasta ahora. ¿Sos tan idiota de salir así con un auto?".

El conductor continuó con su descargo: "Podés llevar por delante a una persona. La verdad, una persona que estás laburando, pero de verdad digo, ¿eh? Porque está todo bien. Sos el malo del reality... Todo muy lindo… La gente se va. Acordate que después de que se vayan, van a empezar a hablar todos de vos, ¿eh?".