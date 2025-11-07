Adrián Pallares reveló un fuerte escándalo en MasterChef Celebrity: "Se está por ganar una piña"

La atmósfera en el reality culinario más popular de la televisión argentina, emitido por Telefe y conducido por Wanda Nara, se ha vuelto sumamente densa y conflictiva. Los bastidores del show se han transformado en un hervidero de fricciones y abandonos. En apenas días, se supo del alejamiento de Valentina Cervantes, y ahora, se confirma la inminente partida de otra reconocida concursante. La actriz Eugenia Tobal ha decidido dar un paso al costado en MasterChef Celebrity, supuestamente a raíz de un fuerte altercado con uno de los miembros más severos del jurado, el chef Germán Martitegui, conocido por su implacable criterio a la hora de evaluar los platos.

La retirada de la artista se suma a las preocupaciones de la producción. La información de su alejamiento fue ventilada en el programa LAM (América TV), donde se especificó que la celebridad dejaría su delantal alegando “motivos personales”. No obstante, las versiones apuntan a que esta firme resolución estaría directamente relacionada con el agotamiento que le generó el trato del mencionado juez. El cocinero, a menudo percibido como el más exigente del trío evaluador del concurso de Telefe –que completan Damián Betular y Donato de Santis–, parece haber cruzado un límite con sus duras consideraciones.

El fastidio de un famoso con Germán Martitegui Adrián Pallares reveló una fuerte interna en MasterChef Celebrity Adrián Pallares reveló una fuerte interna en MasterChef Celebrity. Video: Intrusos (América TV) El malestar generalizado en las grabaciones fue expuesto con una revelación explosiva en el ciclo Intrusos. Allí, el cronista de farándula Adrián Pallares trajo a colación un explosivo comentario que evidencia la extrema tensión que se vive tras bambalinas. La situación escaló a tal punto que uno de los participantes que permanece en el concurso le confió, en un encuentro cara a cara, que el chef está a un paso de recibir una severa reacción física.

valentina cervantes Valu Cervantes, la pareja de Enzo Fernández abandonó MasterChef Celebrity. Foto: Instagram: @valucervantes El presentador Rodrigo Lussich introdujo el tema haciendo hincapié en la supuesta crueldad del jurado y su injerencia en los abandonos. "Hablando de daños, fuerte lo de Martitegui que vino al mundo a hacer daño y la hizo renunciar de MasterChef Celebrity a Eugenia Tobal por las barbaridades que le dijo. Pero tienen que saber que él es malísimo", sentenció el conductor.