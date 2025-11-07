Wanda Nara impuso el "ejecutiva chic" con camisa rosa y corpiño de encaje

Wanda Nara deslumbró con su look más atrevido y elegante del año, logrando un mix entre oficina y glamour que arrasó en redes. ¡Mirá!

En medio de sus compromisos laborales y su rol como conductora de MasterChef Celebrity, Wanda Nara compartió una sesión de fotos que la mostró en su mejor versión, viéndose empoderada, elegante y con una cuota justa de sensualidad. Su look, definido como “ejecutiva chic”, contó con prendas formales con un toque lencero muy bien dominado.

La conductora apostó por una camisa rosa bebé, liviana y sutilmente translúcida, que llevó desabotonada para revelar un corpiño de encaje negro floral. Lo combinó con un pantalón de sastrería negro con pinzas, un básico eterno que contrasta a la perfección con la suavidad del tono superior. El resultado fue un conjunto que equilibra lo femenino con lo estructurado, perfecto para un día de trabajo con aire fashionista.

Fiel a su estilo maximalista, Wanda completó el outfit con joyería plateada con pedrería, entre brazaletes, anillos y aros tipo argolla. En cuanto al beauty look, se inclinó por un maquillaje glam clásico de delineado cat eye, pestañas marcadas y labios nude delineados.