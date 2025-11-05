Alex Caniggia volvió a apuntar contra Wanda Nara tras ser denunciado por la conductora: "Volvé al establo"
Tras las burlas del mediático en redes sociales la empresaria no dudó en llevarlo a la Justicia. El hijo de Mariana Nannis arremetió sus chistes de mal gusto.
La disputa entre Wanda Nara y Alex Caniggia volvió a intensificarse en redes sociales. Trascendió que la anfitriona del popular concurso de cocina de Telefe estaría evaluando la posibilidad de iniciar una nueva acción legal contra el provocador, quien, lejos de mostrar apaciguamiento, ha respondido con más sarcasmo e incitaciones a través de sus plataformas digitales.
El origen de esta enemistad data de hace unos meses, cuando el hijo de Mariana Nannis realizó una comparación despectiva entre la empresaria y un popular dibujo animado para niños, lo que Wanda consideró un agravio que merece intervención de abogados. Aquella primera agresión verbal culminó en una querella por injurias y calumnias que, sin embargo, fue rechazada por la Justicia en febrero de este año. A pesar de ese revés inicial, la conductora estaría firmemente dispuesta a recurrir nuevamente a los tribunales frente a las últimas publicaciones del influencer, según develó Laura Ubfal.
Te Podría Interesar
Alexander Caniggia y sus burlas contra Wanda Nara
En una seguidilla de publicaciones en Instagram, Alex Caniggia no dudó en arremeter nuevamente contra la figura de Telefe. Con un tono mordaz, expresó: “Peppa Pig, volvé al establo”. Esta frase se propagó velozmente, encendiendo con vigor la discusión. Acto seguido, el controvertido personaje cuestionó la labor del sistema judicial, manifestando que: “Con tantos juicios graves por resolver, la Justicia debería tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto”.
Además, el influencer puso en relieve la labor de su representante legal, José Vera, al que describió como “el número uno”, y confirmó que este profesional es quien lleva adelante el "caso Peppa Pig". La provocación no terminó ahí, ya que también compartió un montaje de la figura de Miss Piggy acompañada del texto “Peppa Pig es tierno” e hizo una nueva crítica dirigida a su adversaria, aludiendo a su pasado altercado con la actriz Eugenia Suárez: “Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole ‘zorra’. China, demandala”.
En contraste con la actitud beligerante de su pareja, Melody Luz, la bailarina, se desentendió de los comentarios y expresó su respaldo a la empresaria. “Yo a Wanda la banco, así que me abro completamente de ese tema. Hay muchas cosas que dice Alex con las que no estoy de acuerdo, sea humor o no sea humor”, aseveró la joven, admitiendo que el estilo confrontativo del mediático puede acarrearle consecuencias desfavorables. Es importante recordar que en el mes de febrero, la magistrada Cinthia Oberlander, del Tribunal Oral Criminal N°5, había desestimado la presentación inicial de la presentadora, basándose en que su notoriedad la obliga a “aceptar un mayor grado de crítica, incluso si resulta ofensiva”.