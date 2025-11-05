Alex Caniggia volvió a apuntar contra Wanda Nara tras ser denunciado por la conductora: "Volvé al establo"

Tras las burlas del mediático en redes sociales la empresaria no dudó en llevarlo a la Justicia. El hijo de Mariana Nannis arremetió sus chistes de mal gusto.

La disputa entre Wanda Nara y Alex Caniggia volvió a intensificarse en redes sociales. Trascendió que la anfitriona del popular concurso de cocina de Telefe estaría evaluando la posibilidad de iniciar una nueva acción legal contra el provocador, quien, lejos de mostrar apaciguamiento, ha respondido con más sarcasmo e incitaciones a través de sus plataformas digitales.

El origen de esta enemistad data de hace unos meses, cuando el hijo de Mariana Nannis realizó una comparación despectiva entre la empresaria y un popular dibujo animado para niños, lo que Wanda consideró un agravio que merece intervención de abogados. Aquella primera agresión verbal culminó en una querella por injurias y calumnias que, sin embargo, fue rechazada por la Justicia en febrero de este año. A pesar de ese revés inicial, la conductora estaría firmemente dispuesta a recurrir nuevamente a los tribunales frente a las últimas publicaciones del influencer, según develó Laura Ubfal.

Alexander Caniggia y sus burlas contra Wanda Nara Alex 1 Alex Caniggia volvió a cargar contra Wanda Nara en redes sociales. Foto: Instagram @alexcaniggia En una seguidilla de publicaciones en Instagram, Alex Caniggia no dudó en arremeter nuevamente contra la figura de Telefe. Con un tono mordaz, expresó: “Peppa Pig, volvé al establo”. Esta frase se propagó velozmente, encendiendo con vigor la discusión. Acto seguido, el controvertido personaje cuestionó la labor del sistema judicial, manifestando que: “Con tantos juicios graves por resolver, la Justicia debería tener cosas más importantes que hacer que perder el tiempo en esto”.

Alex 2 Las publicaciones del mediático cargadas de provocación. Foto: Instagram @alexcaniggia Además, el influencer puso en relieve la labor de su representante legal, José Vera, al que describió como “el número uno”, y confirmó que este profesional es quien lleva adelante el "caso Peppa Pig". La provocación no terminó ahí, ya que también compartió un montaje de la figura de Miss Piggy acompañada del texto “Peppa Pig es tierno” e hizo una nueva crítica dirigida a su adversaria, aludiendo a su pasado altercado con la actriz Eugenia Suárez: “Ella denigra, insulta y descarga su odio con otra mujer diciéndole ‘zorra’. China, demandala”.