Cumplió 80 años, entró a su fiesta a lo "Wanda Nara" y se volvió viral

Con vestido rojo, tacos y la canción “Bad Bitch” de Wanda Nara, una abuela hizo su entrada triunfal en su fiesta de cumpleaños y el video se hizo viral.

La actitud no tiene edad, y esta abuela lo dejó bien claro. En el día de su cumpleaños número 80 hizo una entrada a lo "Wanda Nara" a su fiesta de festejo rodeada de “guardias de seguridad”, flashes y cámaras y el video rápidamente se volvió viral.

Con un look impactante —vestido rojo, tacos altos y un saco blanco lleno de glamour—, la mujer ingresó al salón bailando sobre lo que simulaba una alfombra roja, mientras los "guardias" impedían que se le acercaran. Todo al ritmo de la canción “Bad Bitch”, de Wanda Nara, que completaba la escena con su mensaje de empoderamiento y actitud.

Los invitados aplaudieron y se sumaron al show, mientras la cumpleañera se movía con soltura, derrochando energía y buen humor.

Al ritmo de "Wanda Nara" La usuaria que subió el video, identificada como @lauchylabanca, mostró cómo su abuela disfrutó de cada momento del festejo, confirmando que el glamour y la alegría no tienen fecha de vencimiento.

El video acumula más de un millón de reproducciones y comentarios llenos de admiración. Muchos usuarios destacaron su vitalidad y espíritu joven, señalando que “cumplir 80 es solo un número cuando la actitud sigue siendo de 20”. Y así lo demostró la usuaria de TikTok que subió varios clips donde se ve a la "Tía Lina" bailando todo tipo de ritmo sin perder el glamour durante toda la fiesta.