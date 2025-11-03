El efusivo saludo entre Javier Milei y Luis Petri que se volvió viral en redes

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada con su equipo renovado, pero llamó la atención el particular saludo con el ministro de Defensa.

El presidente Javier Milei encabezó este lunes una nueva reunión de Gabinete en Casa Rosada, marcando el debut oficial del equipo renovado tras los recientes cambios ministeriales. En la mesa estuvieron presentes los nuevos nombres del Ejecutivo, entre ellos Manuel Adorni, quien asumió como jefe de Gabinete; Pablo Quirno en la Cancillería y Diego Santilli al frente del Ministerio del Interior. La cumbre sirvió para trazar los principales lineamientos de la segunda etapa de gestión.

Durante el encuentro, el mandatario saludó uno por uno a los presentes, gesto que fue captado en imágenes difundidas por la Oficina del Presidente. Un detalle llamó la atención y rápidamente se viralizó en redes sociales: la efusividad con la que el presidente saludó al ministro de Defensa, Luis Petri, con quien se abrazó saltando en medio de la reunión.

Entre los ministros destacados se encontraban Luis Caputo (Economía), Mario Lugones (Salud), Mariano Cúneo Libarona (Justicia), Sandra Pettovello (Capital Humano), Patricia Bullrich (Seguridad) y el propio Luis Petri (Defensa), con quien Milei protagonizó un saludo efusivo. También participaron Karina Milei, Santiago Bausilli y Martín Menem, mientras que Federico Sturzenegger fue el único ausente por compromisos internacionales en Madrid.

Mirá el video del particular saludo: El efusivo saludo entre Javier Milei y Luis Petri El video oficial de la reunión mostró un ambiente distendido. Como es habitual, Javier Milei saludó con su clásico “Hola a todos”, seguido de música de fondo al estilo libertario. Entre risas y abrazos, se destacó el reencuentro del presidente con sus principales colaboradores, en especial con los nuevos ministros que se incorporan en un momento clave del Gobierno.

Tras una hora y cuarenta minutos de deliberación en el Salón Eva Perón, Adorni calificó la reunión como “espectacular”. Según detalló, el presidente presentó los ejes de las próximas reformas que incluyen una actualización tributaria, la modernización laboral, cambios en el Código Penal y la preparación del Presupuesto 2026. Estas medidas, según explicó, apuntan a consolidar la segunda fase del plan económico y político del Ejecutivo.