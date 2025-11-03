Renunció Cecilia Loccisano, viceministra de Salud de Javier Milei

La viceministra de Salud, Cecilia Loccisano, renunció a su cargo y agradeció a Milei y Mario Lugones por la oportunidad de integrar el equipo de gobierno.

La viceministra de Salud de la Nación, Cecilia Loccisano, presentó este lunes su renuncia al cargo de Secretaria de Gestión Administrativa y segunda en la línea de mando del Ministerio que conduce Mario Lugones. La funcionaria anunció su decisión a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de X.

En su publicación, la exviceministra recordó su extensa trayectoria dentro del organismo y destacó que “durante muchos años tuve el honor de formar parte de este Ministerio, aportando mi experiencia y conocimiento al servicio de la salud de los argentinos”.

Además, subrayó que su paso por la cartera sanitaria le permitió “acompañar grandes transformaciones y desafíos que fortalecieron mi compromiso con una gestión eficiente, responsable y enfocada en quienes más lo necesitan”.

Loccisano también dejó abierta la posibilidad de continuar vinculada al ámbito sanitario desde otro rol. “Desde el lugar en el que me encuentre, seguiré acompañando y trabajando para contribuir al desarrollo de un sistema de salud moderno, menos burocrático y cercano a las verdaderas necesidades de las personas”, señaló en su mensaje.