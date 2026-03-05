Impulsan la donación de sangre en hospitales nacionales: los detalles

El Ministerio de Salud impulsa la donación de sangre en hospitales nacionales para el mejor funcionamiento del sistema.

La donación de sangre es indispensable para el funcionamiento del sistema de salud, ya que no existe tecnología capaz de reemplazarla o producirla artificialmente y por esa razón el Ministerio de Salud de la Nación lleva adelante una campaña en hospitales nacionales para promover la donación voluntaria y habitual de sangre.

Según un informe oficial, se trata de una iniciativa que busca garantizar una provisión de calidad, en cantidad suficiente para satisfacer las necesidades terapéuticas de todos los pacientes y en el mismo se especificó que, si entre el 3% y el 5% de los ciudadanos concurre a donar sangre 2 veces al año se cubre el 100% de las necesidades del país.

Te puede interesar Preocupación en Mendoza por la fuerte caída en la donación de sangre

A nivel nacional, el sector público registra por año 750.000 donaciones de sangre efectivas, de ese total, el 43% corresponde a donantes voluntarios y habituales, mientras que el 57% son donantes de reposición y, ante este panorama, la cartera sanitaria nacional impulsa esta campaña para mejorar en forma cualitativa la donación de sangre y avanzar hacia el 100% de donación voluntaria.

La donación de sangre salva vidas Se estima que un donante puede salvar hasta 4 vidas y las instituciones que participan de la actividad son el Hospital de Alta Complejidad El Cruce (Florencio Varela), el Hospital Nacional Profesor Alejandro Posadas (Morón), el Hospital de Pediatría Garrahan (CABA), el Hospital SAMIC Cuenca Alta (Cañuelas), el Hospital SAMIC Presidente Néstor Kirchner y el Hospital SAMIC Dr. René Favaloro (La Matanza).

La donación de sangre puede salvar vidas Foto: Municipalidad de Mendoza La donación de sangre puede salvar vidas. También se sumaron a la campaña, el Hospital SAMIC El Calafate, Hospital de Alta Complejidad del Bicentenario (Esteban Echeverria), Hospital Nacional y Comunidad Dr. Ramón Carrillo (Lujan), el Hospital Nacional “Doctor Baldomero Sommer” (General Rodríguez), el Hospital Nacional en Red “Lic. Laura Bonaparte” (CABA) y el Instituto Nacional De Rehabilitación Psicofísica Del Sur -INAREPS- (Mar del Plata).